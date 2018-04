À mettre au calendrier: Jamais Lu et Petite-Vallée

Empathie, poésie et fragilité au Jamais Lu

C’est une force tranquille mais indomptée, celle du fragile, qui colorera les neuf jours du 17e printemps du Festival du Jamais Lu. Plus d’une cinquantaine d’auteurs uniront leurs voix en mai pour manifester la toute-puissance de « ces parts friables qui nous constituent », à l’écoute « de ce qui passe trop souvent sous le bulldozer de la rentabilité » et « de la réalité ». Le coup d’envoi sera donné le 4 mai avec un happening électoral mêlant les voix de Denis Bernard, Mélanie Demers, Pierre Lefebvre, Chloé Sainte-Marie, Lise Vaillancourt et Julie Vallée-Léger. Du côté des mises en lecture, on ne voudra pas manquer Maurice, d’Anne-Marie Olivier, mais aussi Convulsions de Maja Côté, La fissure, d’Amélie Dallaire, ou Ce qu’il nous reste de ciel, de Kevin Keiss (France). Comme autant d’appels d’air, on attrapera les manifestes lus par des plumes de différents horizons comme David Paquet, Nicolas Langelier ou Aurélie Lanctôt. C’est à Catherine Dorion que reviendra le mot de la fin, le 12 mai, dans un cabaret anarchiste rassemblant six auteurs qui auront pour mandat de désobstruer notre vivre-ensemble.



Petite-Vallée rebondit de plus belle

Après l’incendie, la forêt repousse plus fort. Le feu qui a emporté le Théâtre de la Vieille Forge, salle principale du Festival en chanson de Petite-Vallée, en Gaspésie, n’a donc pas coupé les ailes des organisateurs, qui mèneront leur 36e édition sous le signe de la résilience. L’événement se tiendra du 28 juin au 7 juillet. Si des spectacles auront encore lieu sous un grand chapiteau dans la ville voisine de Grande-Vallée, une salle temporaire sera installée sur le site où les flammes ont sévi en août dernier. C’est encore là, sous un chapiteau, que les concerts se tiendront. Côté musique, le festival proposera deux concerts autour des chansons de Louis-Jean Cormier et de Marie-Pierre Arthur, les deux « passeurs » de cette année. Marjo, Jean-Pierre Ferland, Klô Pelgag, Laurence Jalbert, Yann Perreau, Fred Fortin et Salomé Leclerc seront parmi les autres musiciens invités.