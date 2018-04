Triste année pour les mécènes de la musique

Photo: Courtoisie de la famille

Après les disparitions de Jacqueline Desmarais et d’André Bourbeau, le monde de la musique classique pleure la disparition, samedi, d’Huguette Dubois, 78 ans, indissociable épouse de Roger Dubois de Canimex. Ensemble, Huguette et Roger Dubois sont des piliers de la scène musicale québécoise. Canimex soutient, notamment, le Concours de musique du Canada, l’Orchestre symphonique de l’Agora (Nicolas Ellis), le Quatuor Claudel-Canimex, le Festival Bach et de nombreux musiciens, individuellement, par l’entremise de la plus imposante banque d’instruments du Canada. C’est au travers de cette fondation que monsieur et madame Dubois sont à l’origine du prêt de l’octobasse à l’OSM. Huguette Dubois est la mère de la pianiste Anne-Marie Dubois.