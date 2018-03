Couronne à double tranchant, Monk.e

Dix ans après la parution de son premier album solo (Leurs mediums, le remedium), le rappeur et artiste visuel Monk.e ramène sa plume riche et ses propos éveillés sur l’autoproduit Couronne à double tranchant, disque enregistré à Montréal, au Gabon et en Ouganda. Ainsi, sur des charpentes rythmiques marquées par le courant trap et composées par le talentueux PSTV, avec des collaborations de VNCE (Savoir planer) et de Kaytranada (planante High on Life garnie d’un solo de saxophone de Jowee Omicil), la musique d’Afrique fait discrètement surface, notamment sur ce percutant duo avec MC et le poète ougandais Ruyonga. Dans la veine de Manu Militari, Monk.e privilégie les thèmes urgents, abordant avec la même verve la spiritualité, les inégalités sociales, le racisme et les dérives de la société de consommation. Sa prosodie appuyée et sa voix autoritaire véhiculent toute l’importance des mots qu’il prononce — des mots cherchant à faire réfléchir plutôt qu’à nous permettre de nous évader du confort de notre quotidien, ici remis en question sur des musiques sombres et rampantes.



Écoutez Level up

Couronne à double tranchant ★★★ 1/2 Hip-Hop Monk.e, monk-e.bandcamp.com