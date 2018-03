The Four Worlds, Mark Pritchard

En attendant la suite de l’excellent Under the Sun paru en 2016, le vétéran de la scène électronique anglaise Mark Pritchard (Africa Hitek, Harmonic 313) offre un EP développant les thèmes plus atmosphériques que son premier album solo. Connaissant son amour de la musique ambient — il fut du mythique duo Global Communication durant les années 1990 —, on ne s’étonnera pas qu’après la longue Glasspops, la seule composition rythmée de cette parution, le musicien s’emploie à une sorte d’étude pour synthétiseurs bien tempérés. Glasspops, avec son tempo presque dub et ses sons vintage, rappelle la musique des films de John Carpenter ; le reste est nettement plus pastoral, le piano « satiesque » de Circle of Fear, l’orgue d’église de The Arched Window, la chorale et les carillons lugubres baignés dans l’écho de The Four Worlds. Deux incantations viennent aussi rompre la quiétude : Come Let Us, étrange mantra récité par l’écrivain et artiste audio Gregory Whitehead, et S.O.S., psalmodiée par l’icône space music Susan Dietrich Schneider, alias The Space Lady. Envoûtant.



The Four Worlds ★★★ 1/2 Électronique Mark Pritchard, Warp