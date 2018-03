Ein Feste Burg. Luther et la musique de la Réforme, Vox Luminus et Lionel Meunier

L’ensemble Vox Luminis et Lionel Meunier ont été des découvertes du dernier Festival Bach de Montréal. Associé à l’organiste Bart Jacobs, Vox Luminis a composé ce programme didactique passionnant (comme le fut son concert montréalais autour de Schütz et des ancêtres de Bach) enregistré en 2016 en deux endroits, selon que les oeuvres associaient au choeur un grand orgue ou un positif, distinction qui permet de noter le caractère exceptionnel de la prise de son de Ricercar (richesse spectrale, perspective et balance). Le premier CD est un parcours à travers l’année liturgique, avec des oeuvres majoritairement de la première moitié du XVIIe siècle (Scheidt, Michael Praetorius…). Le 2e CD, très de circonstance, esquisse, à partir du même répertoire, une sorte de « passion allemande », explicite lorsque Meunier choisit trois des textes qui inspirèrent le Requiem allemand de Brahms, mis en musique par Selle, Hammerschmidt et Schütz. Le livret, avec explications en français, partage cette érudition, aussi élevée que la traduction musicale.

Vox Luminis - Luther et la musique de la Réforme Ricercar