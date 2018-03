Florent Schmitt, Suites d’Antoine et Cléopâtre. Symphonie no 2. Orchestre symphonique de la BBC

Vous êtes fan de Daphnis et Chloé de Ravel et de Pelléas et Mélisande de Schoenberg ? Essayez les deux suites d’Antoine et Cléopâtre de Florent Schmitt (1870-1958). Le compositeur, principalement connu pour son Psaume XLVII, a composé cette musique en 1920 (Daphnis date de 1912) pour une pièce, inspirée de Shakespeare, commandée à André Gide par la danseuse et actrice Ida Rubinstein. Après la création théâtrale, Schmitt tira de sa musique (comme Ravel et avec une articulation dramatique proche — sauf par l’absence de bacchanale à la fin, puisque la mort en est l’issue) deux suites qui totalisent 40 minutes. Musique éloquente et illustrative d’un bel orientalisme et aux scènes martiales et orgiaques brillamment orchestrées. La symphonie, oeuvre très tardive (1956-1957), reste dans le style roussélien (ou « post-Ravel ») de Schmitt. Dans cette fort belle symphonie française (27 minutes) de grande culture, le vieil homme de 87 ans jette un regard sur le passé, cinq ans après la création de 1re symphonie d’Henri Dutilleux, 35 ans.

Florent Schmitt - Antoine et Cléopâtre - Sakari Oramo Chandos