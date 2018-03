La somptueuse Sasha Cooke et son noble cadeau

En étant le troisième, après l’OSM et les Grands Ballets, à afficher L’oiseau de feu, l’Orchestre Métropolitain s’est involontairement compliqué la tâche. Pas tant pour le concert à Verdun, très bien garni, mercredi soir, mais pour celui à venir jeudi soir à la Maison symphonique. Cela ravira l’amateur de bonnes affaires, qui ira dénicher, sur le site de l’orchestre, des places de dernière minute à bon compte, surtout les moins de 34 ans, à 40 dollars la paire de billets au balcon ! À bon entendeur, salut…

Cette expression n’est pas galvaudée, car le programme, outre l’involontaire redondance aviaire, propose une rencontre avec une voix fascinante : celle de la mezzo-soprano Sasha Cooke.

La nuit étoilée

Le timbre de Sasha Cooke est moins grave que celui de Marie-Nicole Lemieux, mais le cuivre est somptueux dans le médium et les aigus ne perdent pas en consistance. Le côté sombre et riche n’est jamais éteint et l’expression est nourrie dans Il Tramonto de Respighi, qui, il faut l’avouer, n’est qu’une mise en bouche par rapport à la surprise suivant la pause : un cycle de mélodies commandées et créées par Sasha Cooke en 2015 : From Dusk to Starry Night de Pierre Jalbert.

Comme son nom l’indique, Pierre Jalbert, élève de George Crumb, a des racines québécoises, mais il est Américain. From Dusk to Starry Night rassemble quatre mélodies sur des poèmes de Walt Whitman, Amy Lowell et Stefen Foster. Cette composition récente ne doit absolument pas effaroucher le mélomane. Au contraire : c’est un noble cadeau que nous apporte là Sasha Cooke.

On connaît désormais la vague de nouveaux opéras américains. Ce regain touche aussi les cycles vocaux, le plus emblématique étant les Neruda Songs de Peter Lieberson. Pendant The Night in Silence, la première mélodie, fort efficace, on craint un peu le simplisme atmosphérique. Des couleurs (percussions, bois) se greffent sur des formules simples aux cordes. Mais July Midnight se montre orchestralement fort habile à traduire le mouvement des lucioles, avec un orchestre très mobile et bien traité.

Beat ! Beat ! Drums !, beaucoup plus impressionnant avec les percussions du Métropolitain que dans l’enregistrement de la création, rappelle le War Requiem de Britten. Si le décalque brittenien est patent, l’efficacité est totale, avec des notes répétées qui claquent comme des mitraillettes. La dernière mélodie, Slumber my Darling, retourne à la simplicité et aux atmosphères scintillantes du début.

From Dusk to Starry Night apporte ainsi en 20 minutes et en concentré, démultiplié presque à l’infini, tout ce qu’on attendait en vain en deux heures de la part de l’opéra JFK récemment présenté à l’Opéra de Montréal : de la musique saisissante sur des mots qui en valent la peine.

La partie stravinskienne, orchestrale, du programme procurera sans doute beaucoup de joie aux auditeurs de la Maison symphonique. Jouer le Divertimento« Le baiser de la fée » dans une église est un défi un peu fou : tout n’est que réactivité immédiate, jeux de réponses vives et arêtes, ce que la réverbération du lieu permet peu. Le Métropolitain et Cristian Macelaru s’en sont sortis par miracle.

Quant à L’oiseau de feu, l’OM a beau venir en troisième, j’ai eu du plaisir à entendre une vraie interprétation qui se signalait notamment par des solos très vibrés, à la russe, du cor dans la Ronde des princesses et du basson dans la Berceuse, ainsi que par une Danse infernale prise à un tempo vraiment infernal. Tout cela, mieux en place encore, devrait faire un effet boeuf ce soir.