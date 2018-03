L’album «Deux cents nuits à l’heure» aura sa version remasterisée

Photo: Jean-Charles Labarre

Il y a quatre décennies, Serge Fiori et Richard Séguin faisaient paraître Deux cents nuits à l’heure, album mythique vendu à plus de 200 000 exemplaires que Sony Music Canada republie dans une version XL entièrement remastérisée par les deux complices d’hier. Le transfert a été fait à partir des bandes maîtresses originales parues en mai 1978, dans un studio où Fiori et Séguin ont travaillé de concert avec Ryan Morey, l’ingénieur mastering derrière L’Heptade XL, Funeral d’Arcade Fire et Live in Reykjavik de Lhasa de Sela. Cette nouvelle version mettra en avant les voix et harmonies vocales des deux créateurs. Deux cents nuits à l’heure XL arrivera dans les bacs le 11 mai 2018 avec une nouvelle pochette revisitée en format CD, vinyle 180 g deluxe et numérique.