Le valeureux facilitateur

Nous sommes tous sur la grande scène de l’Outremont. En un grand demi-cercle. Au milieu, une table, et une seconde table un peu à l’écart. Au fond, une plateforme à peine surélevée, et dessus les percussions, un clavier, un mélodica, une guitare. Le minimum du minimum. On comprend tout de suite : les mots de Michel Garneau vont avoir de la place. La part belle du lieu. Et Bori pourra se mouvoir à sa théâtrale aise.

Voilà Bori, justement, qui s’assied à la petite table du centre, et qui nous parle comme si la poésie de Garneau était simple jasette. Tout bonnement, il s’adresse à nous, ne sursignifie rien, laisse la beauté des mots faire son oeuvre sans habillage. Zéro chichi, le merveilleux provient de l’agencement des phonèmes, des sens multiples, de l’émotion pas filtrée. « On va se rappeler le temps où on prenait le temps, quand on avait le temps… »

Çà et là, une chanson : Bori dévisage les spectateurs en chantant, un à un dirait-on. Jean-François Groulx l’accompagne, parfois au piano, parfois à la guitare, parfois un peu tous les instruments à la fois. Multi-instrumentiste n’est pas un vain mot. Le beau timbre d’Edgar Bori résonne sans effet d’écho, sans rien. Échos de Reggiani encore et toujours, mais moins qu’avant : les mélodies sont haut perchées, c’est différent. À l’une des tables, il y a quelqu’un, qui joue celle à qui les vers sont destinés. D’une certaine façon, elle nous représente, elle incarne la destinataire première.

Attraper des morceaux de poésie, en échapper

Bori a bien pensé à son affaire. L’attention est maximisée. N’empêche, il est heureux que la poésie de Garneau soit très palpable, sexuellement jouissive, très conversationnelle : il est difficile de recevoir de la prose poétique sans que l’essentiel échappe. Tiens, voilà une phrase si parlante que je ne peux pas ne pas l’entendre : « C’est désespérant de penser que dans la mort, il n’y a pas de crème à glace… » Il me faudrait quand même un téléprompteur par grands bouts, je saisis toujours plus de mots quand ça passe par les yeux : c’est bien pour ça que j’aime les livrets dans les albums. Ça donne aux paroles de la consistance. Dans l’air, ça se perd. Même dans les meilleurs airs.

Sacré pari, en cela, que ce Garneau par Bori, belle idée folle d’un Français de France, Michel Bruzat. Tiens, une autre phrase me frappe : « Je m’inocule chaque jour un tit peu tit peu de souffrance, pour me faire un vaccin contre l’indifférence… » Sûr et certain que je cite mal. Mais bon, c’est à peu près ça. Je trouve la trouvaille trop heureuse pour ne pas la relayer, même approximativement.

Je suppose que c’est ça, un spectacle de poésie pas tout le temps chantée : on en saisit ce qu’on peut, ce qui s’impose. « C’est de l’ouvrage, être humain… » Ça, c’est bien, c’est court, ça se retient tout seul. Il y a des moments où c’est le contraire, on laisse les mots pénétrer, pour plus tard, comme on cueille des petits fruits : en manger à mesure, oui, mais en remplir aussi sa besace. Je suppose que c’est normal, ça aussi : il ne faut pas chercher à tout comprendre. Se rendre disponible, c’est déjà pas mal.

Exigeant et facultatif

Il y a aussi quelque chose de facultatif dans cette proposition. Bori facilite la communication autant qu’il peut, mais après, c’est selon la capacité et l’envie de chacun. À un moment, Edgar et Jean-François jouent à quatre mains sur le piano : ça repose. Quand Bori chante du Bori, c’est aussi une sorte de répit : les paroles de chansons se laissent écouter. C’est doux à l’oreille. Garneau est autrement exigeant. Sa poésie me donne envie d’arrêter d’écrire : trop de mots me glissent à travers les doigts. Il y a des spectacles où il faudrait tout citer, ou rien du tout.

De ce Garneau par Bori, forcément, il faut en prendre et en laisser. Ce qui n’empêche pas d’en jouir tout le temps. Réussite, à ce titre. Notez que Bori remet ça les 11, 12 et 13 avril.