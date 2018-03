Paisley Park prépare des hommages pour l’anniversaire de la mort de Prince

Chanhassen, Minnesota — Le studio Paisley Park construira une nouvelle clôture sur laquelle les admirateurs de Prince pourront laisser des messages afin de souligner le deuxième anniversaire de sa mort. La clôture sera érigée le mois prochain au studio et musée où Prince a vécu jusqu’à sa mort, le 21 avril 2016, d’une surdose accidentelle de médicaments. Les admirateurs qui assisteront au concert Prince : Live on the Big Screen au Target Center le 21 avril pourront également inscrire des messages sur une clôture érigée pour l’occasion près de l’amphithéâtre, au centre-ville de Minneapolis. Paisley Park a par ailleurs révélé lundi des détails additionnels sur l’événement Celebration 2018, qui se déroulera du 19 au 22 avril. Dix nouveaux invités spéciaux ont été ajoutés, dont les membres de The Revolution Bobby Z, Dez Dickerson et Matt Fink. L’événement accueillera des admirateurs de Prince de partout à travers le monde, qui pourront écouter de la musique, assister à des présentations et participer à des discussions sur le chanteur.