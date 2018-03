Un Coup de coeur pour Samuele

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir

En tournée en France ces jours-ci, l’auteure-compositrice-interprète Samuele a reçu dimanche l’un des Coups de coeur Chanson 2018 du Festival Voix de Fête de Genève. Son album tonique, sincère et engagé Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent a en effet été retenu par le groupe chanson de l’Académie Charles Cros qui a préparé cette sélection de 15 albums à marquer d’une pierre blanche. À ses côtés, on trouve Monstre d’amour, de Clara Luciani, Épris dans la glace, de Dimoné, mais aussi L’imprévu, de Mathias Bressan, et Hologramme,de Phanee de Pool. Ce palmarès est dédié à Barbara Weldens, artiste de talent, récompensée d’un Grand Prix en 2016, tragiquement décédée sur scène le 19 juillet 2017.