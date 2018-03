À l’OSM, une saison 2018-2019 en quête d’un nouveau chef

La 85e saison de l’Orchestre symphonique de Montréal sera l’avant-dernière de Kent Nagano. Marquée par une grande tournée européenne en mars 2019, elle propose aussi un renouvellement spectaculaire des chefs invités. Et pour cause : l’orchestre se cherche un directeur musical.

La saison débutera le 6 septembre, dans la foulée de la Virée classique, qui se tiendra cette année la fin de semaine de la fête du Travail puisque Kent Nagano sera occupé à Salzbourg par l’opéra Les Bassarides à la mi-août. Le directeur musical dirigera Le sacre du printemps de Stravinski et le Boléro de Ravel.

Stravinski, Debussy, Berlioz, Saint-Saëns, Mozart et Wagner seront au menu de la tournée européenne du 11 au 23 mars 2019. Les villes visitées seront Vienne, Paris, Bruxelles et, en Allemagne, Berlin, Hambourg, Düsseldorf, Essen, Munich et Ratisbonne. S’ajoutera une tournée de la Côte-Nord au Nunavik en septembre 2018.

L’OSM renouvelle les formules de mini-festivals au coeur de sa saison : une intégrale des Symphonies de Brahms avec Kent Nagano en février et un « rendez-vous Mozart » avec Hervé Niquet et Bernard Labadie en avril. Les solistes de la série « Les récitals » seront Leif Ove Andsnes, Anne-Sophie Mutter, Jean-Philippe Collard et Evgeny Kissin. Aucun orchestre étranger invité n’est annoncé pour l’instant, alors que Fred Pellerin revient au bercail pour le Conte de Noël. Kent Nagano et Charles Richard-Hamelin enregistreront les deux concertos de Chopin pour Analekta en octobre.

Cherchez la femme !

Évidemment, cette brochure annuelle allait être scrutée pour ce qu’elle nous dirait de la recherche de l’OSM en vue de la nouvelle direction musicale. Sans que l’un et l’autre soient liés, signalons tout d’abord une venue d’un calibre auquel nous ne sommes pas habitués : la première présence au pupitre de Michael Tilson-Thomas, en mai. À 73 ans, le disciple de Leonard Bernstein quittera l’Orchestre de San Francisco. Dans la même catégorie de notoriété, Christoph Eschenbach, un francophone, serait-il en point de mire des recruteurs malgré ses mandats mitigés à Paris, à Philadelphie et à Washington ? Peut être qu’en faisant venir Eschenbach et Tilson Thomas, l’OSM cherche un « sage » pour une possible période transitoire 2020-2022 ?

En effet, l’étalement de la venue des prospects dans la saison nous laisse à penser que l’Orchestre se laisse le temps dans le processus de sélection. En l’état, on voit difficilement une décision intervenir avant la fin de 2019. Cela entraînera possiblement une ou deux saisons de flottement après 2020.

Ce qui ressort du panel de chefs testés, c’est la largeur de l’éventail. Il y a une autorité morale évidente : David Robertson, très dans la ligne Kent Nagano. Malgré l’évolution de l’univers concurrentiel (OM-Yannick Nézet-Séguin), l’OSM poursuit aussi la piste du « profil intermédiaire » avec Juraj Valcuha et la veine française avec Alain Altinoglu (qui doit regretter d’avoir annulé ses débuts en avril 2016) et François Xavier Roth.

Les deux grandes surprises sont de voir prise très au sérieux l’option « jeune chef ». Les trois prospects sont James Feddeck (33 ans), qui fit des débuts formidables en replaçant Jeffrey Tate en février 2017 ; Rafael Payare (38 ans), « le » Vénézuélien de l’heure, qui dépassera peut-être un jour Dudamel, qui prépara la voie et dont l’étoile pâlit, et David Afkham (35 ans), un Allemand d’une famille d’origine iranienne qui brûle les étapes.

Mais le coup de tonnerre est de voir que l’OSM étudie très sérieusement la piste féminine. Après Susanna Mälkki, testée à Lanaudière en juillet prochain, c’est la plus courue des jeunes « maestras » qui sera au pupitre les 15, 16 et 17 mai : Karina Canellakis, 36 ans, combine tout. Elle serait l’incarnation la plus absolue de l’électrochoc dont Le Devoir avait dessiné les contours. Ce terrain-là — et si l’OSM engageait une femme ? — a été défriché avec grand sérieux, et les venues de Mälkki et Canellakis seront attendues avec grande curiosité.