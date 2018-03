Le capitaine ivre, Vincent Réhel

Le capitaine ivre ★★★ 1/2 Jazz prog Vincent Réhel, Indépendant

Au recto, Vincent Réhel remercie ses collaborateurs, et puis « Frank, Poe, Hendrix ». Comme dans Zappa, Edgar Allen et Jimi. Voilà qui nous fournit quelques clés du code complexe permettant l’accès au disque dur dans la tête du musicien-compositeur-orchestrateur-accompagnateur émérite. J’écris ces mots alors que le claviériste est en Europe avec Charlebois : Vincent travaille beaucoup pour les autres, raison de plus pour souligner les créations qu’il parvient à glisser dans les interstices de sa carrière plus qu’exigeante. À l’aide de complices de haut vol (JF Lemieux, Massimo Sansalone, Sonia Johnson, Carl Bastien), il peint des fresques et raconte des épopées. On voyage et on va loin dans les morceaux jazz-prog de ce troisième album, mais on ne se perd pas : l’orgue assure la stabilité du bateau malgré l’état d’ébriété du capitaine, les grooves solides permettent d’avancer contre vents et marées. J’aime mon néo-prog mélodique et audacieux à la fois, et il l’est.