American Utopia, David Byrne

Et tous en choeur : « Every day is a miracle / Every day is an unpaid bill / You’ve got to sing for your supper / Love one another » ! Ce n’est pas de l’ironie, insiste David Byrne dans la note liminaire de ce nouvel album, premier projet en solo depuis 2004. S’il se sent obligé de le préciser, c’est qu’on entretient un p’tit doute. L’album est trop heureux d’être content. N’y a-t-il pas Bullet, cette chanson sympa où il décrit ce qui arrive à un corps troué par une balle ? J’appellerais ça du réalisme guilleret : Byrne dresse un état terrible et lucide des lieux, mais refuse de désespérer. On comprend qu’il n’était pas si différent au temps des Talking Heads et de la chanson Once in a Lifetime : conscient de tout mais souriant quand même, joyeux sans jovialisme. À l’horreur, il oppose l’élan de l’utopie, et la force que confère l’énergie contagieuse de ces musiques pimpantes et pétillantes, créées pour la plupart avec le désopilant Brian Eno (ça, c’est de l’ironie).

American Utopia ★★★★ Chanson pop David Byrne, Todomundo / Nonesuch