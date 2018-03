Boarding House Reach, Jack White

Quel album bizarre que ce Boarding House Reach, troisième du revivaliste blues rock Jack White. À la première écoute, on est à la fois fasciné par autant de prises de risques et repoussé par l’incohérence de plusieurs de ses compositions et choix orchestraux. White s’est pris les pieds dans les fils des synthétiseurs, dont il a abusé : l’espèce de grosse basse en plastique qui résonne dès Connected by Love, le B3 mutant qui rampe derrière la ballade Why Walk a Dog, la diatribe anti-matérialiste de Corporation et son clavinet façon Stevie Wonder, les exemples pullulent. Plus étonnant encore, c’est vers le funk, le rap et l’électro que White semble aujourd’hui trouver son inspiration, avec plus ou moins de succès : la ballade country-gospel What’s Done Is Done titube sur un rythme généré par un Roland 808, l’instrumentale Get Into the Mind Shaft aurait pu paraître sur une compilation de l’étiquette Ninja Tune il y a vingt ans. Mais à la toute fin, une perle : Humoresque, ballade jazzée sur un air de Dvorák, magnifique, tout aussi inédite dans son répertoire que ce qui précédait.

Boarding House Reach ★★ 1/2 Rock Jack White, Third Mad Records