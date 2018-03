After Bach, Brad Mehldau

Pour illustrer combien cet album du pianiste américain Brad Mehldau est hybride, mentionnons qu’il est cette semaine no 1 au palmarès jazz de Billboard… et no 3 au palmarès classique du même magazine. Mais au-delà de ces marques de notoriété : voilà un album magnifique en tout point. L’immense influence de Bach sur plusieurs jazzmen (Jarrett, Simone…) prend appui sur la richesse contrapuntique de sa musique, sa profondeur harmonique et sa force mélodique. Chaque séance solo de Mehldau rappelle en filigrane ces liens. Mais sur After Bach, tout est plus clair, pleinement revendiqué : Mehldau joue quatre préludes et une fugue du Clavier bien tempéré, suivie chaque fois d’une composition inspirée de l’oeuvre précédente. C’est l’occasion de partir de Bach pour arriver… au jazz : c’est ici le Mehldau de la densité, de l’équilibre entre complexité et simplicité (Prayer for Healing), sorte d’architecte capable d’édifier une construction neuve sur les mêmes fondations.

After Bach ★★★★ Jazz/Classique Brad Mehldau, Nonesuch