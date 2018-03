Accompagne-moi (la bande sonore), Jenny Salgado

Présentée durant le Mois de l’histoire des Noirs, la pièce Accompagne-moi, écrite et mise en scène par BerekYah, fut accompagnée d’une trame originale mêlant musiques électroniques, rap, chanson, spoken word et soul concoctée par la cofondatrice de Muzion, Jenny Salgado, qui, ça saute aux oreilles, en a encore beaucoup à dire. Passée la pastorale Introduction, la puissante Une voix ramène la voix sincère et urgente de Salgado sur une rythmique aux relents dubstep, un genre revisité sur la percutante Délire de la Dame ; le lent tempo house et le refrain accrocheur de la bilingue How you feelin’ est la composition la plus pertinente et moderne que l’auteure-compositrice-interprète nous ait offert depuis les belles années Muzion. Le trio de bombes Le suivi (avec Meryem Saci), le poème atmosphérique La pluie et l’inquiétante ballade r&b/rap Je me sème viennent clore ce trop court album offert gratuitement. Du beau travail ; souhaitons maintenant ne pas devoir attendre longtemps avant d’entendre les nouvelles chansons de Jenny Salgado.

Accompagne-moi (la bande sonore) ★★★ 1/2 Hip-Hop Jenny Salgado, jennysalgadomusic.com