Le festival des indulgences de Santana

Extrait de Woodstock, le documentaire. Sur l’écran, Carlos Santana version hippie en transe avec son fabuleux groupe de 1969. Sur la scène du Centre Bell, le même Carlos tout de blanc vêtu, fort chic sous son panama, n’a pas froid aux yeux et soutient la comparaison. Il fait deux fois plus de notes, les percussionnistes tapent comme si leur nuit d’hôtel en dépendait (surtout Cindy Blackman, spectaculaire au centre). Je me dis qu’ils n’ont pas le choix, ni Carlos ni son monde : renchérir, c’est la seule approche satisfaisante pour ce public qui n’en est pas à son premier concert de Santana — l’évidence frappe comme le fameux batteur frisé de 1969 (que l’on ne peut pas ne pas regretter une fois qu’on lui a revu la binette).

Le fait est que ce spectacle de la tournée Divination aligne d’entrée de jeu les incontournables : Soul Sacrifice, Jango, Evil Ways, un échantillon de Coltrane (A Love Supreme, rien de moins). Pas longtemps après, Carlos et les siens mitraillent une salve de fin de spectacle : c’est Black Magic Woman/Gypsy Queen, et puis c’est Oye Como Va, et puis c’est un medley imparable qui inclut Europa (Earth’s Cry, Heaven’s Smile) et la She’s Not There des Zombies.

Jouissance précoce

Y a-t-il 50 minutes écoulées ? Moins que ça. Toutes les obligatoires sont faites. C’est réglé. Le concert pourrait finir là. Le guitariste s’est délesté de tout ce qu’on comprend être son excès de bagage : le voilà libre d’aller où ça lui chante. Les gens ne peuvent pas se plaindre, ils ont tout eu. Et tant pis pour les retardataires. « This is the best, you’re awesome ! » lance l’intronisé du Rock and Roll Hall of Fame : ça aussi, c’est ce que les gens veulent. Se sentir aimés par l’artiste. Lequel en remet des couches et des couches. Carlos déploie toutes ses cartes, histoire de changer de jeu. Les coudées ne sont franches qu’à ce prix ? Pas sûr.

Et où va-t-il, le délesté ? Dans des lieux qui lui plaisent. Principalement à lui. Vous avez eu votre show, à moi le mien, semble-t-il nous signifier. Donnant donnant. Pour comprendre la stratégie, on comprend. N’empêche que ça donne une soirée à l’envers. Un grand déséquilibre. Après quelques inconnues au bataillon, assez génériques merci, on se lasse. Ce n’est pas à une nouvelle aventure que Santana nous convie ainsi, mais à un festival de ses indulgences. Ainsi a-t-on droit à une (très) curieuse séquence de reprises, de Total Destruction to Your Mind à Get Ready, en passant par les Rolling Stones : oui, (I Can’t Get No) Satisfaction, oui, Miss You… Tout ça pour aboutir à une sorte de salsa à numéros. On est à ça de La Compagnie créole. De Woodstock à cette grosse disco mobile, la raison d’être de la vente de feu d’ouverture échappe. C’était pour faire de la place à cette fiesta touristique ?

En 2016, Carlos Santana avait étalé son cahier de charges à la grandeur du spectacle. Ça rendait les indulgences légitimes : la foule allait exulter tôt ou tard. Qu’est-ce qu’on fait quand la jouissance a été précoce ? Eh bien, on n’y trouve pas son compte.