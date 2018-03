Céline Dion annule des spectacles à Las Vegas

Photo: Graham Hughes La Presse canadienne

Céline Dion annule tous ses spectacles des mois de mars et d’avril au Caesars Palace de Las Vegas, a annoncé son équipe sur la page Facebook de la chanteuse mercredi soir. La chanteuse québécoise « souffre d’un trouble à l’oreille moyenne » depuis plus d’un an et les traitements qu’elle suivait auraient perdu de leur efficacité, peut-on lire dans la déclaration. Elle devra donc subir une intervention chirurgicale. Son retour sur scène est prévu pour le 22 mai.