For Glenn Gould. Oeuvres de Gibbons, Sweelinck, Bach, Brahms et Berg. Stewart Goodyear (piano)

Il y a, pour l’heure, un hiatus majeur entre le relief des prestations en concert du pianiste canadien Stewart Goodyear et le manque de portée de ses CD. Les limitations ne sont pas inhérentes au pianiste, mais à son entourage : orchestres de cinquième catégorie, dans le cas des concertos, et prises de son contestables. L’équipe de Sono Luminus, l’ingénieur Daniel Shores et le technicien John Veitch, est la même, ici, que pour le projet Goodyear-Ravel. Mais le son assez sec et « clinique » convient au projet artistique consistant à graver le programme avec lequel Gould fit ses débuts en concert aux États-Unis et à Montréal, au Ladies' Morning, en 1952. Goodyear eut l’idée de l’immortaliser (laissant toutefois de côté l’opus 101de Beethoven) après l’avoir joué à Montréal en février 2017. On y trouve à la fois l’univers de Gould (par une juxtaposition intellectuellement raffinée d’oeuvres qui porte sa signature et le respect de son éthique de l’articulation) et une décontraction qui n’appartient qu’à Stewart Goodyear.

For Glenn Gould ★★★★ Classique Oeuvres de Gibbons, Sweelinck, Bach, Brahms et Berg. Stewart Goodyear (piano). Sono Luminus DSL 92220.