Sergeï Bortkiewicz. Concertos pour piano nos 2 et 3. Stefan Doniga, Janácek Philharmonic, Davd Porcelijn

Lors de mon commentaire sur le 1er Concerto de Medtner par Serhyi Salov et Yannick Nézet-Séguin le 3 mars, j’avais avoué mon « allergie aux graminées, à la floraison des châtaigniers, aux pizzas hawaïennes, aux mauvais vins et à Nikolaï Medtner » et avancé ma préférence « dans le genre pseudo Rachmaninov » pour Sergeï Bortkiewicz. Voici que paraît, aujourd’hui, la preuve par l’exemple à travers un monument de romantisme torride. Tout ce qui se dilue et se disperse chez Medtner se concentre chez Bortkiewicz (1877-1952) au profit d’un irrésistible discours mélodique riche et efficace. Ce qu’on entend n’est certes pas d’une hauteur de vue musicale brahmsienne (on est davantage dans le pictural, quelque part entre Rimski-Korsakov, Balakirev, Rachmaninov et Hollywood), mais, ces limites étant posées, le Concerto no 2 se range aisément dans le top 3 des concertos pour la main gauche du répertoire et le généreux 3e Concerto ne cède rien à André Mathieu en matière d’invention mélodique, tout en étant nettement mieux structuré.

Bortkiewicz ★★★★ Classique Concertos pour piano nos 2 et 3. Stefan Doniga, Janácek Philharmonic, Davd Porcelijn. Piano Classics PCL 10146.