24 préludes. Sergueï Rachmaninov, Nikolaï Luganski (piano)

Melodiya, Erato, Naïve (plus Vanguardet PentaTone) : Nikolaï Luganski change une nouvelle fois d’éditeur avec un sacré cadeau pour sa nouvelle maison : sa réalisation la plus inspirée. S’il avait gravé les Préludes op. 23 en 2000 pour Erato, l’approche est ici infiniment plus subtile et raffinée. La proposition discographique (24 préludes op. 3 nos 2, 23 et 32) s’est beaucoup enrichie depuis les temps où Ashkenazy était le choix de tous. Considérant par ailleurs les versions Nebolsin, Levkovich, Vincent et Hayroudinoff, on arrive à un carré d’as comprenant Berezovski (Mirare), Geniusas (Piano Classics), Osborne (Hyperion) et Luganski (HM). Ce quatuor a en commun le contrôle du son mais diffère par la couleur sonore et l’agogique (manière de respirer les phrases). Visionnaire audacieux, Geniusas (en concert !) est le plustorturé, Osborne incarne « mon » son de rêve. Berezovski et Luganski explorent de façon plus infinitésimale le corpus, le premier en pianistesuprême, le second avec une poignante douleur dans l’op. 32.

Nikolaï Luganski, 24 Préludes