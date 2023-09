Balado, podcast: qui dit quoi à qui ?

D’abord, c’est quoi, un balado ? « On peut donner une réponse technique : c’est un fichier déposé sur un fil RSS sur le Web pour y être distribué souvent de façon libre et gratuite », répond Julien Morissette, directeur artistique de Transistor Média, à Gatineau. « En France, on parle de podcast natif pour décrire un contenu audio parlé qui n’est pas destiné à la radiodiffusion. Cette caractéristique engendre une liberté dans le format, dans la durée, dans le ton. C’est une création plus libre et moins formatée que la radio. »

Étienne Roy, directeur des plateformes et contenus numériques de QUB radio, souhaite lui aussi importer la distinction claire à la française entre le balado (ou podcast) natif, qui ne vient pas de la radio, et le balado (ou podcast) de rattrapage, qui en est issu. « Mais bon, entre nous, à QUB, on divise déjà entre le balado et le rattrapage, tout simplement », dit-il.

M. Morissette souligne aussi que la difficulté de définir l’objet a des conséquences concrètes tant pour la structuration du secteur que pour le cadrage des aides publiques éventuelles. « Les bailleurs de fonds se posent des questions : qu’est-ce qu’un balado ? Quelle est la part de création artistique dans cette forme audionumérique ? »

Peu importe le mot, la chose existe et se porte de mieux en mieux du point de vue populaire. Les balados radio-canadiens génèrent 1,5 million de branchements mensuels, une hausse de 112 % depuis 2020. C’est plus que les rediffusions en rattrapage (+34 %). Les auditoires en redemandent. Leur taille hebdomadaire a gonflé du tiers (31 %) et le temps d’écoute par personne a augmenté de 56 minutes par semaine depuis 2020.

« On a lancé l’application Ohdio six mois avant la COVID et on est vite devenus une plateforme disponible pour des gens qui avaient du temps pour découvrir nos contenus. On n’a jamais eu autant d’auditeurs pour l’audio », résume la directrice générale de l’audio et de la radio de Radio-Canada, Caroline Jamet.

« Avant tout, on recherche de bonnes histoires et de bons raconteurs d’histoires », ajoute Natacha Mercure, première directrice de l’audionumérique à Radio-Canada. Elle donne l’exemple de la série Les pires moments de l’histoire (une production d’Urbania), championne des branchements sur Ohdio. Les autres productions les plus populaires incluent notamment Ma version des faits, Ça s’explique, L’histoire ne s’arrête pas là et Histoire d’enquête.

Le directeur de QUB radio note que « le genre conversationnel » conserve la cote ultime. Il cite la série Sexe oral. Un récent épisode s’interrogeait sur la sexualité des personnes de petite taille, un autre sur la technique de la gorge profonde. Les enquêtes et les séries sur le crime marchent aussi très bien à QUB. Étienne Roy cite aussi En 5 minutes, série de connaissances générales, parmi ses best of.

Sous écoute, le balado de l’humoriste Mike Ward, trône dans une classe à part pour lui seul. C’est, disons, l’équivalent de Céline Dion en chanson. Son immense popularité a permis d’enregistrer une captation devant 21 131 personnes au Centre Bell en juillet 2022. L’autoproduction humoristique lancée une décennie auparavant en était alors à six milliards de connexions, ce qui en fait la production la plus populaire de la Francophonie.