Le balado québécois réclame du soutien public pour se développer

On n’est jamais mieux servi que par soi-même, y compris pour se raconter des histoires épouvantables.

Michèle Ouellette se passionne depuis longtemps pour les affaires criminelles. Elle écoutait des balados spécialisés sans trouver son compte dans les offres québécoises autoproduites. Alors, quand la pandémie a frappé, elle a décidé, avec sa demi-soeur, Annie Laurin, tout aussi passionnée par le genre « true crime », ou documentaire criminel, de créer le balado Captives pour raconter des cas réels marquants de la scène judiciaire québécoise.

« On était en Facetime, au tout début du confinement, raconte Mme Ouellette. J’ai souligné à Annie qu’on avait tout pour créer nous-mêmes un balado qu’on aurait envie d’écouter, avec des histoires du Québec, une rigueur “journalistique”, avec des guillemets, une production fignolée. En plus, mon amoureux musicien a un studio d’enregistrement. On s’est donné un mois, en travaillant chacune de notre côté. Et puis on s’est essayées. Et ça a marché. »

La saison 2023, la troisième, vient tout juste d’ajouter l’épisode 5 (sur les huit épisodes prévus). Captives a maintenant dépassé le cap du 1,2 million d’écoutes. De nouvelles histoires véridiques seront publiées en livre par Fides à la mi-octobre. Des producteurs télé ont fait des offres d’adaptation — repoussées pour l’instant. « On essaie de surfer sur la vague, mais pas trop », dit la baladeuse.

Sauf que tout ça ne rapporte pas. « Réaliser Captives nous coûte entre 3500 et 5000 $ par année : Annie et moi, on se dit que ce n’est pas plus cher que de jouer au golf », dit Mme Ouellette en rigolant.

Le vent tourne un peu. Chaque épisode commence maintenant par une insertion publicitaire pour Sushi à la maison, parce que la fondatrice de cette PME, Geneviève Everell, fan du balado, a offert de le soutenir. Une chance rarissime, une exception qui confirme la règle du secteur en ébullition, mais à peu près complètement laissé à lui-même.

Pour les indépendants, y compris pour les producteurs de très haute tenue, c’est souvent la peine et la galère. Six producteurs ou concepteurs de balados interviewés cette semaine ont unanimement déploré le manque de soutien de l’État pour cette nouvelle forme de culture et de communication, alors que toutes les autres y ont droit, du théâtre aux médias, de l’édition au cinéma ou à la télé.

Patrimoine Canada a mené un sondage auprès de 24 baladodiffuseurs et propriétaires de réseaux de baladodiffusion en février et en mars 2021 dans l’optique de mieux comprendre les dynamiques de ce secteur en émergence et éventuellement de mieux le soutenir. L’échantillon bilingue (neuf Anglos, neuf Francos et six Autochtones) était dominé par des créateurs montréalais (12 sur 24).

Les baladodiffuseurs indépendants animent presque toujours seuls leurs propres balados et, d’ailleurs, ils n’en animent qu’un seul. Une personne sondée sur trois (30 %) ne déclare aucun revenu de la baladodiffusion et 41 % gagnent moins de 5000 $ par année. Deux répondants ont cependant déclaré entre 100 000 et 250 000 $ de revenus en 2020. Les ressources limitées sont citées comme le principal obstacle à la croissance, avec la faiblesse, voire l’absence, de soutien gouvernemental.

L’oreille casée

Julien Morissette connaît la chansonnette, lui qui tient la compagnie Transistor Média à bout de bras épuisés depuis 2017 pour produire des séries de fiction, des documentaires et des expérimentations sonores. L’organisme de Gatineau organise aussi le Festival de la radio numérique, qui en sera à sa huitième édition au printemps.

Tout cela se fait avec des aides à projet ponctuelles de la part d’organismes de soutien de la culture, sans volets sectoriels leur étant destinés. La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) a dévoilé cette semaine un programme d’aide aux producteurs d’expériences numériques qui exclut les producteurs de balados. Quand Nathalie Roy était ministre de la Culture, en 2022, elle promettait pourtant que le soutien aux industries culturelles créatives allait dorénavant inclure ce nouveau secteur audio. Le cabinet de son successeur, Mathieu Lacombe, n’a pas répondu à la demande d’entrevue du Devoir à ce sujet.

« Le défi est énorme, résume le directeur artistique Julien Morissette. On est à la croisée des chemins, notamment chez Transistor. On a connu un boom pendant la pandémie. Mais là, on se fait fermer beaucoup de portes parce qu’on n’est pas admissibles aux subventions. »

Il explique que Transistor peut atteindre le million en chiffre d’affaires par année sans être considéré comme une entreprise culturelle soutenable. Les paradoxes se multiplient. Ariane Moffatt a pu développer un balado pour accompagner la sortie de son dernier album financé par la SODEC, mais la même société d’État ne subventionnerait pas directement Transistor pour le même travail.

« C’est aberrant : on tombe constamment dans des craques, dit M. Morissette. C’est très difficile pour maintenir la qualité dans la création, avoir des projets ambitieux, offrir de bonnes conditions de travail. Ça devrait pourtant être une priorité pour le Québec d’avoir une forte présence numérique francophone si on ne veut pas se retrouver noyés dans l’offre mondiale. »

Dans le creux de l’oreille

Les chiffres mondiaux donnent le vertige. Les productions se comptent en millions rien qu’en anglais. L’Europe francophone, aidée par du soutien public, produit à plein régime et certains balados franco-français attirent un auditoire aussi vaste que les meilleures émissions de télé.

Ici, le petit épicentre institutionnel de la production et de la diffusion se concentre autour de Radio-Canada et de QUB. Radio-Canada revendique le premier balado québécois avec Le carnet techno de Bruno Guglielminetti il y a une quinzaine d’années. Le secteur a pris son envol il y a quatre ans sous la direction de Caroline Jamet, directrice générale de l’audio et de la radio, secteur d’ailleurs unifié sous sa gouverne.

« Nous avons décidé de devenir la destination francophone de contenu de qualité au pays, dit-elle. On avait tout ce qu’il fallait pour créer et rassembler ce contenu. »

Le média public subventionné a les budgets autonomes pour soutenir son ambition. Une petite équipe de création y travaille, en collaboration avec des producteurs indépendants ou d’autres médias (TV5, TQ, Savoir Média). Radio-Canada achète aussi des productions, y compris à Transistor. Une entente vient d’être signée avec la Radio-télévision belge de la Communauté française pour du partage de contenu. Le catalogue radio-canadien compte plus de 200 balados et 150 livres audio, un autre volet de l’offre.

La concurrence vient donc de QUB radio, qui va fêter son cinquième anniversaire dans quelques jours, à la mi-octobre. Le média propose des émissions en direct sur le Web (et en rattrapage), mais aussi des balados natifs.

« On voulait dès le départ une bibliothèque de balados », dit Étienne Roy, directeur des plateformes et contenus numériques de QUB radio, entré en poste au début de l’aventure, en 2018. « Nous nous sommes lancés un an avant la plateforme Ohdio, au moment où le terme “balado” lui-même n’était pas répandu. »

À la longue, QUB est devenue un centre de diffusion, comme Spotify, d’où par exemple la présence de la série criminelle Synthèses de Transistor. Étienne Roy décrit le nouveau genre audio numérique comme « une licorne » : elle peut apparaître sur de multiples plateformes, sans licence, sans réglementation, mais aussi sans subvention ou presque et sans jamais être monétisée non plus.

« Le Québec reste un petit marché pour tous les médias, conclut-il. La publicité nous aide. Le secteur se développe depuis quelques années, mais malheureusement le financement public n’a pas suivi. Je ne sais pas s’il faut dire que nous sommes à la croisée des chemins, mais c’est sûr qu’il faut une réaction et des gestes concrets. Il faut des programmes dédiés, définis, qui identifient des secteurs, comme en production télé. La fiction et le documentaire demandent plus de moyens. L’idéal serait que tous les producteurs puissent avoir la même chance d’accéder à du financement. »

Finalement, on n’est pas toujours mieux servi que par soi-même, et un coup de pouce serait bien apprécié…