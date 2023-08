«Le Devoir» récolte quatre nominations au prix Antoine-Désilets

Les photographes du Devoir ont récolté quatre nominations au prix Antoine-Desilets, un concours récompensant chaque année l’excellence en photojournalisme et qui est organisé par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ).

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Deux oeuvres du photographe Valérian Mazataud se retrouvent mises en nomination dans la catégorie « Enjeux de société ». La première, prise le 23 mai 2022, montre des camions-grues d’Hydro-Québec en train de réparer une ligne tombée sur la rue Mont Laramée, à Sainte-Anne-des-Plaines. Dans la nuit du 21 au 22 mai, une tempête a tout balayé sur son passage entre Windsor et Québec. Au moins dix personnes sont décédées et des centaines de résidences ont été ravagées.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Le second cliché de Valérian Mazataud retenu par le jury dans cette catégorie date d’avril 2022. On y voit des bulldozers étaler des déchets au dépotoir de Lachenaie, exploité par Complexe Enviro Connexions Ltee (CEC), à Terrebonne. Il s’agit du plus grand site d’enfouissement de déchets de la région de Montréal. Mais il est déjà arrivé à saturation et cherche à s’agrandir.

De leurs côtés, Marie-France Coallier et Jacques Nadeau se retrouvent nominés dans la catégorie « Nouvelles ». Sur la photo de Marie-France Coallier, prise en décembre 2022 dans la Cathédrale orthodoxe ukrainienne de Sainte-Sophie, se retrouve Galyna Legenkovska, assistant aux funérailles de sa fille Mariia, 7 ans, fauchée par un chauffard dans une zone scolaire à Montréal une semaine plus tôt. La mère ukrainienne s’était installée en juillet 2022 à Montréal avec ses trois enfants pour fuir la guerre.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

La photo proposée par Jacques Nadeau dans cette même catégorie montre deux femmes, submergées par leur peine. Il s’agit des deux soeurs de Ronny Kay, 38 ans, mort sous les balles d’un policier le 17 septembre 2022 à L’Île-des-Soeurs, à la suite d’un appel de détresse.

Pas moins de 37 photographes ont envoyé 195 candidatures pour le concours cette année. Les lauréats seront connus lors de la soirée de gala du congrès de la FPJQ, le 11 novembre prochain, au Manoir Saint-Sauveur.