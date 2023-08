Bell Média débranche ses bulletins de nouvelles du week-end sur Noovo

Deux ans et demi après le lancement de journaux télévisés sur sa chaîne généraliste Noovo, Bell Média a décidé de débrancher ses deux bulletins de nouvelles de fin de semaine cet automne.

En annonçant sa programmation de la saison lundi, le service d’information Noovo Info n’a fait aucune mention de ces rendez-vous d’information normalement diffusés les samedis et dimanches de 9 à 10 h.

Le porte-parole de Bell Média, Patrick Tremblay, a confirmé au Devoir que l’émission Le Fil Week-end ne reviendrait tout simplement pas en ondes. La dernière émission remonte au 23 avril dernier. Ce qui devait être une pause temporaire durant l’été s’avère finalement un arrêt définitif.

« Avec cet ajustement à la stratégie de production de contenu, Noovo Info met ses énergies et ses ressources au service de la production de documentaires qui s’attaquent à des enjeux ayant un impact important sur la société », précise Patrick Tremblay dans un courriel.

L’animateur Meeker Guerrier, qui était à la barre de l’émission depuis ses débuts en mars 2021, reste toutefois en poste à Noovo info. Il interviendra davantage dans les bulletins de semaine — qui sont eux maintenus — ainsi que pendant l’émission quotidienne Les Débatteurs. Il remplacera aussi occasionnellement Michel Bherer, à l’animation des bulletins de 22 h.

Changement de nom

Noovo a par ailleurs annoncé quelques changements à venir, à commencer par le nom de ses bulletins de nouvelles, qui s’appelleront Noovo Info à compter du 28 août, et non plus Noovo Le Fil. Une façon de « rassembler sous une même identité toute l’offre proposée par le service francophone d’information de Bell Média », a précisé Jean-Philippe Pineault, directeur général de l’information, par voie de communiqué lundi.

Marie-Christine Bergeron continuera d’animer Noovo Info 17 et Michel Bherer Noovo Info 22. Ce dernier sera par contre remplacé chaque vendredi soir par Sabrina Rivet. Autre ajout à l’équipe d’animateurs : le journaliste Jean-Simon Bui sera désormais à la barre des émissions d’information régionales du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Mauricie et de l’Estrie la semaine. Cela permettra à Lisa-Marie Blais de se consacrer à l’animation du bulletin de Québec.

Par ailleurs, Maxime Landry devient gestionnaire principal de l’information à Noovo Info, après avoir passé 27 ans à TVA, qu’il a quitté en mars dernier. Il prend ainsi le relais d’Ariane Lafrenière qui a quitté la chaîne lors de la dernière saison.

Quant à Noémi Mercier qui animait le Fil 17 lors de la première saison, elle continuera de se consacrer à la production de documentaires.