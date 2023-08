Radio-Canada ouvre un nouveau bureau à Istanbul

Radio-Canada ouvre cet automne un nouveau bureau à Istanbul, en Turquie. La correspondante à l’étranger Marie-Ève Bédard occupera la première ce poste, tandis que Tamara Altéresco prendra sa place à Paris, son bureau à Moscou ayant été abruptement fermé par la Russie en mai 2022.

Le service de l’information du diffuseur public en a fait l’annonce lundi matin en présentant sa programmation pour la prochaine année, précisant à quel point « couvrir et comprendre l’actualité internationale » est une priorité.

Pour Marie-Ève Bédard, il s’agit d’un projet particulièrement « emballant ». « Tout est à bâtir, ça me rappelle mes débuts au Liban, quand on venait d’y ouvrir un bureau », lance-t-elle en entrevue avec Le Devoir en direct d’Istanbul, où elle s’est installée la semaine dernière. « Je suis vraiment contente aussi qu’on puisse maintenir un bureau à l’étranger considérant la fermeture des bureaux à Moscou et Pékin », ajoute-t-elle.

Alors qu’elle était encore correspondante au Liban il y a six ans, la journaliste discutait déjà avec ses supérieurs à Radio-Canada de l’idée d’établir un bureau en Turquie. « C’est un pays qui me fascine. Le peuple turc a une culture millénaire, il y a vraiment beaucoup à dire, plein d’histoires différentes à raconter », explique-t-elle.

C’est aussi un pays « incontournable » en raison de sa position « stratégique », qui fait de lui un pays pivot entre l’Occident et l’Orient, ainsi qu’une plaque tournante de la crise migratoire.

D’Istanbul, la correspondante pourra également continuer de couvrir le conflit entre l’Ukraine et la Russie. Un conflit dans lequel la Turquie a joué un rôle important de médiateur jusqu’ici, notamment lors des négociations pour trouver un accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes. Le pays s’est aussi impliqué auprès des deux parties pour obtenir la libération de prisonniers de guerre. « Ma première affectation est justement en Ukraine, dans une dizaine de jours », précise Marie-Ève Bédard.

Tamara Altéresco à Paris

C’est Tamara Altéresco qui prendra son poste laissé vacant à Paris ; elle y rejoindra ainsi Raphaël Bouvier-Auclair.

Basées depuis 2018 à Moscou, en Russie, Tamara Altéresco et son équipe ont été expulsées du pays par les autorités en février 2022. Cela faisait 44 ans que Radio-Canada possédait un bureau dans ce pays. Depuis plus d’un an, la correspondante n’avait plus de bureau fixe et se déplaçait d’un pays à l’autre — en Europe de l’Est, surtout.

« C’est un grand défi, très différent de Moscou, que j’accepte avec fierté », confie Tamara Altéresco. « Ça va m’ouvrir des portes sur toutes sortes de reportages en France, en Europe ou en Afrique du Nord. »

Installée depuis tout juste une semaine dans la capitale française, elle constate déjà à quel point l’accueil des Jeux olympiques de 2024 va la tenir occupée dans la prochaine année. « On voit déjà les chantiers, les projets qui prennent forme. C’est un événement d’envergure qui suscite beaucoup de questions et soulève beaucoup d’enjeux », note-t-elle.

C’est sans parler des changements climatiques qui n’épargnent pas l’Europe. Ou encore de la crise énergétique qui frappe la région depuis plus d’un an. De Paris, elle pourra aussi continuer de suivre la guerre en Ukraine et compléter la couverture de Marie-Ève Bédard à Istanbul.

De leur côté, les correspondants Frédéric Arnould et Azeb Wolde-Giorghis continueront de couvrir les actualités américaines du bureau de Washington, tandis que Philippe Leblanc reste basé à Taïwan, en Asie.