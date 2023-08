Québecor arrête de payer son loyer à l’Assemblée nationale

Face à des résultats financiers en chute libre, Québecor a décidé d’arrêter de payer le loyer de son bureau à l’Assemblée nationale à Québec et demande aux parlementaires de rendre les locaux accessibles gratuitement aux médias.

« La décision de permettre l’accès à ces locaux sans frais serait là une action tangible au soutien des médias d’ici de la part de l’Assemblée nationale du Québec », écrit Jad Barsoum, vice-président Affaires institutionnelles chez Québecor, dans une lettre envoyée lundi au secrétaire général de l’Assemblée nationale, Siegfried Peters, ainsi qu’aux parlementaires, et dont Le Devoir a obtenu copie.

Québecor dit dépenser plus de 100 000 dollars par année — soit 8448 $ par mois — pour louer un espace dans l’édifice André-Laurendeau, adjacent au Parlement du Québec. Ce local permet d’accueillir les journalistes du réseau TVA, du Journal de Montréal,du Journal de Québec, du 24 heures et de l’agence QMI qui couvrent les travaux parlementaires. « Le loyer exigé par votre direction […] va à l’encontre des principes d’accès et nuit à la vie démocratique », estime Québecor.

À l’heure actuelle, une quinzaine de médias membres de la Tribune de la presse — dont Le Devoir — louent des locaux dans l’édifice André-Laurendeau. Le prix des baux varie en fonction de la taille de l’espace loué.

« Grave crise »

Dans sa lettre, le vice-président Affaires institutionnelles chez Québecor fait valoir que les médias traditionnels traversent une « grave crise » depuis plusieurs années alors que leurs revenus publicitaires ont diminué drastiquement avec l’arrivée des GAFAM.

« La crise des revenus publicitaires qui s’abat sur les entreprises de presse a de lourdes conséquences sur elles. Au cours des derniers mois, Québecor a dû procéder à la suppression de 240 postes. Bell Média a, quant à elle, aussi supprimé un millier de postes et six stations de radio. Postmedia a mis à pied 11 % de son personnel des salles de rédaction », peut-on lire.

Par ailleurs, il ne manque pas de rappeler la récente décision de Meta de mettre définitivement fin à l’accès aux nouvelles sur ses plateformes Facebook et Instagram à travers le Canada. Une décision qui fragilise d’autant plus tout l’écosystème médiatique. La situation a « pour conséquences de miner l’accès à l’information des citoyens et de manière plus globale, la santé de notre démocratie ».

L’entreprise de Pierre Karl Péladeau soutient avoir informé « en vain » la direction de la gestion immobilière et des ressources matérielles de l’Assemblée nationale des enjeux vécus par les médias, espérant pouvoir renégocier le montant des loyers exigés.

Contacté par Le Devoir, Québecor n’a pas souhaité commenter davantage le sujet.

Trouver une solution « convenable à tous »

Joint par Le Devoir, le Parti libéral du Québec a affirmé que la lettre envoyée par Québecor fait état d’une réalité « qui frappe les médias traditionnels ». « À cet effet, il est important d’explorer diverses avenues visant à les soutenir et pour trouver une solution convenable pour tous », a souligné Maxime Doyon-Laliberté, attaché de presse du chef de l’opposition officielle, Marc Tanguay.

La whip de Québec solidaire, Alejandra Zaga Mendez, a pour sa part soutenu qu’il s’agit d’un « enjeu auquel on doit porter une attention particulière ». « Il est important qu’on en discute avec l’ensemble des membres du Bureau de l’Assemblée nationale », a-t-elle précisé.

De son côté, le Parti québécois (PQ) n’a pas voulu émettre de commentaires. La présidence de l’Assemblée nationale a également refusé de commenter le sujet.