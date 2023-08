Démesurée, la couverture médiatique de la séparation Trudeau-Grégoire?

Au lendemain de l’annonce de sa séparation, le couple Trudeau-Grégoire continue de faire les choux gras des médias canadiens, qui y ont consacré nombre d’articles, de chroniques et de fines analyses. On est toutefois loin d’un battage médiatique démesuré, jugent des experts, alors que la machine à rumeurs s’est déjà emparée des réseaux sociaux.

« Sophie et Justin, c’est fini », pouvait-on lire en première page du Journal de Montréal jeudi. « Grégoire-Trudeau has already moved out » (« Grégoire-Trudeau a déjà déménagé »), titrait de son côté le National Post, dont la une était entièrement consacrée à la séparation du couple. D’autres médias y sont allés de titres plus accrocheurs, tels que « Splitsville » ou encore « Like father, like son » (« Tel père, tel fils »).

Justin Trudeau et Sophie Grégoire ont annoncé mercredi leur séparation après 18 ans de mariage dans une brève déclaration sur leurs comptes Instagram respectifs. La nouvelle a rapidement été reprise par les médias d’ici, mais aussi à l’international, des États-Unis à la France, en passant par l’Inde et le Royaume-Uni. La chaîne publique britannique BBC a même jugé bon d’envoyer une alerte aux utilisateurs de son application mobile pour les prévenir de cette nouvelle outre-Atlantique.

Sans surprise, les médias canadiens ont fait de la nouvelle leur manchette de jeudi et ont étiré la sauce en multipliant les analyses, les vox pop, les chroniques, les rappels historiques ou encore les reportages photos sur le sujet. Au coeur des considérations : est-ce que cette séparation affectera l’image du premier ministre aux yeux des Canadiens ? Aura-t-elle une incidence sur la manière dont M. Trudeau fait de la politique ?

Une couverture médiatique jugée « sobre », « prudente » et « respectueuse » par Patrick White, professeur de journalisme à l’UQAM. « Les médias s’en tiennent aux faits. On se pose des questions légitimes sur l’image du premier ministre. Je n’ai pas vu de spéculations ou de rumeurs sur les raisons de leur séparation. On sent le tout très respectueux de la vie privée de M. Trudeau et de Mme Grégoire. »

Il reconnaît toutefois que le sujet a pris beaucoup de place dans les dernières 24 heures. « Il faut dire qu’en pleines vacances de la construction, les actualités se font plus rares. Les médias sautent sur n’importe quelle nouvelle qui ne concerne pas les noyades ou les accidents de voiture. Ça peut mener à une couverture démesurée de certains événements », poursuit le professeur White.

Vie privée, vie publique

Sur les réseaux sociaux, plusieurs ont vivement critiqué l’intérêt jugé démesuré des médias pour cette séparation. Certains experts en politique ou en communication sollicités par des journalistes ont même refusé de se prononcer, jugeant qu’il s’agit de la vie privée du couple Trudeau-Grégoire.

« La ligne est mince entre la vie privée et la vie publique, il y a une zone grise. En même temps, leur séparation a été annoncée sur les réseaux sociaux, ça rend le tout très public », indique Anne-Marie Gingras, professeure de science politique à l’UQAM.

Elle souligne que Justin Trudeau a toujours joué « la politique de la célébrité » depuis ses débuts en politique. « Il a toujours affiché cette image du leader cool, jeune, décontracté et sexy, ayant une jolie femme et de beaux enfants. Pendant sa campagne électorale en 2015, il jouait là-dessus en partageant régulièrement des moments de vie privée sur ses réseaux sociaux. La vie des gens de pouvoir — ou des gens riches et célèbres — ainsi mise en scène attire forcément l’attention des médias. »

C’est aussi l’une des raisons qui expliquent pourquoi les médias étrangers ont aussi rapidement relayé la nouvelle de sa séparation, selon la professeure. Elle rappelle que Justin Trudeau a fait l’objet de nombreux portraits dans des journaux et des magazines européens après son élection en 2015, se faisant souvent surnommer le « Kennedy canadien ». Il a notamment fait la une du Paris Match et celle du magazine américain Vogue — aux côtés de Sophie Grégoire —, ce qui est rare pour un politicien.

« On ne peut pas en vouloir aux médias aujourd’hui de parler de la vie privée de Justin Trudeau quand il a passé lui-même des années à l’étaler dans la sphère publique », souligne Mme Gingras.

La machine à rumeurs

Sur les réseaux sociaux, les internautes n’ont pas manqué non plus de se passionner pour la nouvelle. Au-delà des messages bienveillants, nombre de personnes ont versé dans les messages haineux et conspirationnistes, accusant le premier ministre de dissimuler ses véritables intentions. D’autres ont lancé toutes sortes de rumeurs pour expliquer sa séparation.

Et puis, il y a ceux qui se sont mis à la recherche de la prochaine première dame. Plusieurs mèmes circulant sur les réseaux sociaux montrent un compte Tinder fictif de « Justin Trudeau, 51 ans, d’Ottawa ». Des paris ont aussi été lancés en ligne, les internautes l’imaginant déjà au bras de vedettes comme Taylor Swift, Rihanna ou encore Céline Dion.

D’ici peu, les blogues et les magazines à potins d’ici et d’ailleurs risquent de s’y mettre à leur tour, croient les experts interrogés par Le Devoir. Sa séparation figurait déjà sur les sites Web de People, de Paris Match ou encore du tabloïd américain TMZ mercredi.

« Maintenant célibataire, il va certainement être plus surveillé que jamais par les tabloïds. Il va devoir avoir une conduite exemplaire, faire attention à ce qu’il publie sur ses réseaux sociaux. Tout le monde voudra le scoop sur la personne qui partagera sa vie dans les mois ou années à venir », laisse tomber Patrick White.