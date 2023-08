Un prix du MIFI renommé en l’honneur d’une ex-journaliste du «Devoir»

Le ministère québécois de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) rend hommage à une ancienne journaliste du Devoir. Le prix Solange-Chalvin a été créé en son nom pour remplacer les Mérites en francisation.

Ce prix « souligne les efforts des personnes immigrantes qui ont appris ou apprennent le français au Québec, ainsi que la contribution exceptionnelle du personnel enseignant et des organisations qui les accompagnent tout au long de leur apprentissage de notre langue commune », peut-on lire dans un communiqué officiel.

Récipiendaire du prix Georges-Émile-Lapalme en 2020, Solange Chalvin fut l’une des premières journalistes femmes du Devoir, dans les années 1960. Son essai pamphlétaire Comment on abrutit nos enfants, qu’elle publie avec son mari Michel Chalvin en 1962, est décrit par le communiqué du ministère comme un « livre phare de la Révolution tranquille ».

Après avoir oeuvré près de vingt ans au Devoir, Mme Chalvin poursuit sa carrière dans la haute fonction publique québécoise. Elle « laisse sa marque par sa contribution exceptionnelle à la promotion et à la qualité de la langue française », écrit le ministère.

« Comme gestionnaire à l’Office de la langue française, aujourd’hui l’Office québécois de la langue française (OQLF), l’action et l’engagement de Solange Chalvin ont grandement contribué à la mise en place de la Charte de la langue française, dans les régions et de nombreuses entreprises, en y implantant le français comme langue publique et commune. Également, elle a participé à la francisation des ordres professionnels, en travaillant à l’élaboration de directives, concernant l’utilisation du français comme langue de travail, dans les manuels techniques et les rapports officiels », poursuit le communiqué.

Le prix Solange-Chalvin sera remis, pour la première fois, dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles qui se déroulera du 6 au 12 novembre 2023.