Québecor, Cogeco et «La Presse» retirent leurs publicités de Facebook et Instagram

Les groupes médiatiques Québecor, Cogeco et La Presse ont décidé de tirer un trait sur leurs investissements publicitaires dédiés aux plateformes de Meta, Facebook et Instagram, en signe de protestation contre les moyens de pression déployés par le géant du Web dernièrement.

« Tout geste de Meta visant à se soustraire à la loi canadienne, à bloquer les nouvelles journalistiques ou à défavoriser de quelque façon que ce soit, par algorithme ou autre, l’accès au contenu des médias canadiens sur ses plateformes ne peut être toléré », a déclaré Pierre Karl Péladeau, p.-d.g. de Québecor, par voie de communiqué mercredi matin. L’entreprise détient notamment Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec.

Dans la foulée, Cogeco a annoncé lui emboîter le pas. « C’est un écosystème chambranlant et une atteinte à notre démocratie. En modifiant les algorithmes afin que les nouvelles ne soient plus [accessibles] au public, Meta contrôle également la nouvelle. C’est grave », a réagi la présidente de Cogeco Média, Caroline Paquet, sur les ondes du 98,5 FM mercredi matin.

La Presse a également indiqué dans un courriel envoyé au Devoir ne plus vouloir investir chez Meta, ajoutant que son recours à des publicités sur les réseaux sociaux était mineur depuis plusieurs mois déjà.

Cette prise de position survient une semaine après que Meta eut annoncé le blocage à venir des nouvelles de médias canadiens sur ses plateformes, en réaction à l’adoption de la Loi sur les nouvelles en ligne à Ottawa. Connue précédemment sous le nom de projet de loi C-18, cette réglementation vise à obliger les géants du numérique à partager les revenus qu’ils obtiennent grâce à la diffusion des contenus créés par les médias canadiens.

Meta a aussi récemment mis fin à plusieurs ententes de redevance qu’elle avait conclues avec des médias d’ici, dont les Coops de l’information (CN2i) et Le Devoir. La bourse Meta-La Presse canadienne a aussi été débranchée.

À noter que Google, un autre géant visé par la nouvelle loi, a aussi annoncé la semaine dernière que les liens des nouvelles de médias canadiens seront retirés de son moteur de recherche, d’ici son entrée en vigueur.

De l’avis du grand patron de Québecor, l’attitude de Meta va à l’« encontre de toutes valeurs éthiques de n’importe quelle société croyant à l’importance d’avoir accès à un contenu fiable et de qualité, nécessaire à une saine démocratie ».

Tant Québecor que Cogeco ont par ailleurs incité les autres entreprises et institutions à suivre leur exemple.

De leur côté, Le Devoir et CBC / Radio-Canada disent évaluer cette possibilité. « Les sommes dépensées par Le Devoir sur Google et Facebook sont marginales contrairement à d’autres médias. Nous réfléchissons sérieusement à cette possibilité mais nous attendons de voir l’allure des négociations au sujet du projet de loi C-18 », a déclaré le directeur du quotidien, Brian Myles.

Dans une note adressée aux lecteurs mercredi matin, la directrice générale de l’information des services en français de Radio-Canada, Luce Julien, a dénoncé l’attitude de Meta et de Google. Selon elle, en s’attaquant ainsi « à la pluralité des voix et des points de vue » les géants du web s’attaquent « à notre capacité de faire des choix éclairés concernant notre vie démocratique, notre santé et notre sécurité ».

Elle s’inquiète particulièrement pour les citoyens, qui sont tout autant concernés par la situation que les médias. « Ce sont les citoyens qui, de moins en moins, ont accès à des sources d’information fiables. Si Meta et Google maintiennent leur décision, la situation va empirer de façon extrêmement inquiétante. »

Les gouvernements appelés à agir

Selon Québecor et Cogeco, il est nécessaire dans la situation actuelle que les différents paliers de gouvernements sévissent aussi.

« Dans le cas du gouvernement fédéral, ce sont 11 millions de dollars d’investissements annuels qui sont dépensés chez [Meta], alors que seulement 10 millions de dollars de ces mêmes budgets sont investis auprès de l’ensemble des radiodiffuseurs canadiens », fait remarquer Cogeco.

Peu après ces sorties publiques, le gouvernement fédéral a justement annoncé qu’il cessait lui aussi de payer la multinationale Meta pour ses publicités sur les médias sociaux Facebook et Instagram.

À Québec, le premier ministre François Legault, a indiqué en début de journée ne pas être rendu « à l’étape de boycotter » les géants du Web, avant de se raviser en après-midi en annonçant lui aussi « cesser toute publicité du gouvernement sur Facebook, le temps que Meta reprenne les discussions sur l’application de la loi C-18 », et ce, « en solidarité avec les médias ».