«Le Devoir» de Denise Bombardier

Denise Bombardier a tenu une chronique au Devoir pendant près de 12 ans. Retour sur ses textes marquants parus entre 2001 et 2012. Par Dave Noël.

Sur la démission de Lucien Bouchard,13 janvier 2001

« Le premier ministre qui espérait parvenir à susciter un dépassement collectif grâce à la politique a donc vécu dans la déception. Mais paradoxalement, sa gestion fut aux yeux de plusieurs efficace et réaliste. Or Lucien Bouchard n’a certainement pas rêvé de devenir le maître d’oeuvre implacable des compressions dans l’éducation, la santé, la culture. »

Sur la langue française, 10 février 2001

« Y a-t-il un coin du monde où l’on éprouve une plus grande suspicion autour de la façon de parler le français qu’au Québec ? Dans un passé encore récent, un jeune homme qui s’exprimait avec correction était qualifié de fifi, et une fille, de snobinarde. Comme quoi l’obsession sexuelle et le réflexe de classe suivent parfois des raccourcis imprévisibles. »

Sur les rites de passage, 23 mars 2002

« La mort, ce mystère absolu, commande un discours, un comportement et, dirions-nous même, une correction vestimentaire qui ne semblent plus s’imposer. Aux yeux de plusieurs, l’uniformité en toutes circonstances, c’est-à-dire une familiarité dans le langage, les gestes et les attitudes, est devenue la règle. »

Sur la vieillesse, 17 avril 2004

« Lorsque les rides du visage, ces signatures des bonheurs et des malheurs d’une vie, sont vécues comme une tare non seulement personnelle mais également sociale, il y a matière à découragement. Lorsque la maladie est interprétée non seulement comme une faiblesse physique, cela va de soi, mais aussi comme une fragilité de caractère ou un manque de volonté, il y a de quoi pleurer. »

Sur les sacres, 18 septembre 2004

« En un quart de siècle, tout a basculé, et les sacres comme les jurons servent aujourd’hui de sujets, de verbes, de compléments, d’adverbes et de conjonctions. Dans la foulée du combat pour l’égalité des sexes, les femmes se sont affranchies de ces interdits langagiers et “crissent” et “calicent” à longueur de journée. »

Sur l’éducation des enfants, 10 septembre 2005

« Pour qu’un enfant vive son enfance, les adultes ont la responsabilité de respecter son territoire, mais l’inverse est aussi vrai. Toutes ces modes et ces supposées nouvelles pédagogies qui font éclater les distances générationnelles et les différences d’âge, qui tendent à niveler les développements psychologiques, entraînent souvent chez l’enfant une incapacité à se définir lui-même et à circonscrire les limites qu’il ne doit pas dépasser. »

Sur l’amour, 18 février 2006

« Aimer dans la durée suppose aussi la capacité de vivre à deux avec le silence. Le bonheur d’être silencieux ensemble, cet état de confort où chacun retourne à sa propre méditation, cette façon sublime d’aimer devrait être proposée tel un idéal accessible à tous les candidats à la vie commune amoureuse. Ne plus parler que par le coeur, frémir en entendant le souffle de l’autre, s’émouvoir de son odeur si familière, vibrer à son regard après des milliers de fois posé sur soi, voilà l’histoire de l’amour qu’il faut aussi raconter à nos enfants et à nos petits-enfants. »

Sur le nationalisme, 11 novembre 2006

« J’appartiens à la génération qui a abandonné volontairement et dans l’enthousiasme la dénomination “canadienne-française” pour celle plus inclusive de “québécoise”. Mais le nationalisme d’alors, que l’on voulait dégager des scories religieuses et folkloriques d’antan, justifiait les revendications politiques, qu’il s’agisse d’un statut particulier, ou de la reconnaissance de la société distincte dans la Constitution canadienne, ou de l’indépendance. »

Sur l’immigration, 8 septembre 2007

« Celui qui est né dans un pays construit par ses ancêtres n’a pas à se percevoir comme un nouvel arrivant afin que celui qui débarque ne se sente pas étranger. L’ouverture aux autres, à entendre certains, passerait par la honte de l’affirmation de soi et un sentiment de culpabilité à cause des crimes commis par ceux qui ont appartenu à l’Occident. Les Blancs ne sont ni meilleurs ni pires que les Jaunes, les Noirs, les Bruns ou les Verts. »

Sur le féminisme et la religion, 16 mai 2009

« Un certain discours féministe laisse souvent entendre, subconsciemment peut-être, que toute action de femme doit être à l’abri de la critique. Il y a là une forme d’infantilisation de la femme qui ne dit pas son nom. Ces femmes voilées qui revendiquent de l’être sous prétexte de religion sont des combattantes qui ont compris deux traits marquants de notre culture : la culpabilité et la tolérance molle. Elles en usent donc sans vergogne. »

Sur la retraite, 15 septembre 2012

« À quel âge doit-on rentrer dans ses quartiers ? En vertu de quels critères les anciens politiciens, les journalistes d’âge canonique, les intellectuels qui ont contribué à nous faire réfléchir dans le passé seraient-ils dépassés ? Il y a une forme de racolage à faire croire aux jeunes qu’on est comme eux alors que des décennies d’histoire, d’expériences, de désenchantements et d’espérances nous séparent.