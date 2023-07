Le féminisme selon Denise Bombardier

Denise Bombardier, une grande féministe ? Tout au long de sa carrière, la journaliste et chroniqueuse a été autant encensée que critiquée pour ses prises de paroles sur les femmes et leurs droits.

Le décès soudain de Mme Bombardier mardi, à l’âge de 82 ans, a entraîné une pluie d’hommages sur les réseaux sociaux. On la qualifie de « pionnière », de « femme forte ». On souligne sa générosité, son humour, sa gentillesse, son intelligence.

Détentrice d’un doctorat en sociologie de la Sorbonne, à Paris, Denise Bombardier est rapidement devenue une tête d’affiche de Radio-Canada. Elle y a travaillé pendant plus de 30 ans, y devenant la première femme à produire et animer une émission télé d’affaires publiques. Lorsqu’elle quitte le diffuseur public, au début des années 2000, elle se consacre à l’écriture de livres et à la chronique. Elle partage notamment ses opinions dans Le Devoir jusqu’en 2012, puis au Journal de Montréal à partir de 2014.

« Elle fait partie de cette génération de femmes qui se sont battues pour faire leur place en journalisme et ont pavé la voie aux autres. Elle s’est toujours tenue debout, elle a défendu ses idées contre vents et marées », souligne la journaliste et écrivaine Claudia Larochelle.

Comme beaucoup, elle évoque en entrevue son fameux passage en mars 1990 sur le plateau de l’émission française Apostrophes, animée par Bernard Pivot. Devant quelque trois millions de téléspectateurs, la jeune Denise Bombardier s’était opposée — seule — à l’auteur Gabriel Matzneff, qui se vantait de ses aventures avec des mineures. « Moi, monsieur Matzneff, il me semble pitoyable », avait-elle répliqué, critiquant le fait qu’en France la littérature puisse « servir d’alibi » à de telles confidences. Puis d’ajouter : « On sait que les vieux messieurs attirent les enfants avec des bonbons ; monsieur Matzneff les attire avec sa réputation. »

« Denise ne craignait jamais, au prix parfois de son inconfort, de dire ce qu’elle pensait. Elle fonçait dans le tas. Pas pour faire de l’esbroufe, mais parce qu’il y avait des causes à défendre », commente sa grande amie Lise Ravary.

« Des femmes qui ont du culot comme elle, il n’y en a pas des tonnes », renchérit la journaliste et autrice Pascale Navarro, encore impressionnée par cette confrontation avec Gabriel Matzneff. Denise Bombardier a pourtant été la cible de nombreuses critiques et insultes dans les années suivantes. Du moins, jusqu’à ce que l’affaire Matzneff n’éclate en 2020, avec la parution du livre de Vanessa Springora, Le consentement.

Que ce soit à travers ses prises de paroles ou son parcours dans le milieu des médias, Denise Bombardier était l’incarnation du féminisme, de l’avis de bien des personnes interrogées. Même si elle ne revendiquait jamais cette étiquette. « C’est pas quelqu’un qui aimait se définir et encore moins être défini. Mais pas besoin de lire tous ses livres pour savoir qu’elle était féministe », insiste Lise Ravary.

Solide, courageuse et polarisante

« C’était une femme solide, courageuse, un modèle pour plusieurs. Mais c’était aussi une femme polarisante, dont les positions féministes de droite et moralisatrices ont beaucoup été critiquées », fait remarquer Isabelle Boisclair, professeure en études littéraires et culturelles à l’Université de Sherbrooke.

« Elle manquait parfois de solidarité et de bienveillance envers les jeunes féministes et les jeunes journalistes », regrette de son côté Claudia Larochelle. En 1998, Denise Bombardier avait accusé les jeunes journalistes de mal se préparer avant des entrevues, ce qui lui avait valu une réplique cinglante de Marie-Louise Arsenault, qui travaillait alors à Flash. « C’était ma génération qu’elle visait, ses mots étaient durs, j’ai trouvé ça révoltant », se souvient Mme Larochelle.

En affichant des idées plus conservatrices, Denise Bombardier s’est ainsi mis à dos la majorité féministe, davantage de gauche, souligne la professeure Boisclair. « Le mouvement féministe, ici comme ailleurs, est surtout un mouvement socialiste. C’est un féminisme de gauche, plus inclusif, plus ouvert, pour le libre choix et l’autodétermination des sujets », indique-t-elle.

Elle rappelle la controverse que Mme Bombardier avait soulevée en 2017, en dénonçant le fait qu’une femme trans — Gabrielle Bouchard — se retrouve à la tête de la Fédération des femmes du Québec. Elle donne aussi en exemple son opposition au mariage homosexuel ou encore sa position pro-laïcité.

Francis Dupuis-Déri, qui enseigne la science politique et les études féministes à l’UQAM, note que la chroniqueuse « partageait la thèse masculiniste des antiféministes selon qui le féminisme a provoqué un terrible désarroi chez les hommes ». « Un tel discours est non seulement faux, mais il mine la légitimité du féminisme », insiste-t-il.

« Qui aime bien châtie bien », clame son amie Lise Ravary. « Elle disait aux femmes des choses qui ne font pas du bien à entendre, qui choquent, mais qui sont nécessaires. Elle ne cherchait pas à faire l’unanimité.