Denise Bombardier s’est éteinte

Le Québec perd l’une de ses figures intellectuelles les plus connues. La journaliste et polémiste Denise Bombardier est décédée à 82 ans.

Le Journal de Montréal, où elle tenait une chronique depuis plusieurs années, a annoncé que Denise Bombardier était décédée mardi matin « à la suite de complications suivant des examens médicaux ».

Durant sa carrière, elle a collaboré avec nombre de médias des deux côtés de l’Atlantique, dont Le Devoir et Radio-Canada, dont elle fut l’une des têtes d’affiche dans les années 70 et 80. Les émissions d’affaires publiques étaient alors l’apanage des hommes, mais « Madame B », comme on la surnommait dans le milieu des médias, a réussi à faire sa marque à l’antenne du diffuseur public, notamment à titre de coanimatrice de l’émission Le Point.

Elle a aussi fait paraître de nombreux ouvrages, autant des essais que des romans. Citons Une enfance à l’eau bénite, le Dictionnaire amoureux du Québec ou encore L’énigmatique Céline Dion, portrait sociologique de la chanteuse québécoise la plus populaire du monde, qu’elle a suivie lors de sa tournée mondiale et pour qui elle a écrit une chanson en 2007.

Née au sein d’une famille ouvrière du quartier Villeray, Denise Bombardier fut de cette première génération de Québécois qui a pu accéder aux études supérieures. En 1974, elle achèvera son doctorat en sociologie à la prestigieuse Sorbonne, à Paris. Francophile, pourfendeuse du joual et du franglais, elle était certainement l’intellectuelle québécoise la plus connue en France. En 1993, François Mitterrand lui décernera même la Légion d’honneur.

Trois ans auparavant, elle avait soulevé la controverse dans l’Hexagone en répliquant sur le plateau de l’émission Apostrophe à l’auteur Gabriel Matzneff, pédophile notoire, qui se vantait de ses conquêtes dans ses romans. Ce passage cathodique devenu culte lui vaudra l’opprobre d’une partie de la gauche française de l’époque, encore attachée aux idéaux libertins promus par Mai 68.

Femme penchant plutôt à droite, conservatrice assurément, Denise Bombardier n’aura eu de cesse de militer contre ce qu’elle considérait comme les excès du progressisme, ce qui lui a valu quelques polémiques. Dans ses chroniques publiées dans Le Journal de Montréal, elle s’attaquait régulièrement à la théorie du genre ou encore au wokisme.

Denise Bombardier a signé sa dernière chronique en mai dernier. Elle laisse dans le deuil de nombreux proches, dont son fils, l’auteur Guillaume Sylvestre.

Quelques réactions au décès de Denis Bombardier François Legault, premier ministre du Québec : « Bon voyage chère Denise. Brillante, courageuse, drôle. Amoureuse du Québec et de la langue française. »

: « Bon voyage chère Denise. Brillante, courageuse, drôle. Amoureuse du Québec et de la langue française. » Marc Tanguay, chef du Parti libéral du Québec : « Figure marquante de notre paysage culturel québécois, la carrière impressionnante de Denise Bombardier, son engagement à faire rayonner notre langue française et son franc-parler resteront dans nos mémoires. »

: « Figure marquante de notre paysage culturel québécois, la carrière impressionnante de Denise Bombardier, son engagement à faire rayonner notre langue française et son franc-parler resteront dans nos mémoires. » Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire : « Une figure marquante de l’espace public québécois et une grande amoureuse de la langue française nous quitte. »

: « Une figure marquante de l’espace public québécois et une grande amoureuse de la langue française nous quitte. » Paul St-Pierre-Plamondon, chef du Parti québécois : « Intellectuelle et autrice renommée, Denise Bombardier aura témoigné durant toute sa vie, avec courage et éloquence, de la nécessité de débattre et d’assumer ses convictions dans l’espace public. Authentiquement attachée au Québec, on se souviendra de son amour pour la langue française. »

: « Intellectuelle et autrice renommée, Denise Bombardier aura témoigné durant toute sa vie, avec courage et éloquence, de la nécessité de débattre et d’assumer ses convictions dans l’espace public. Authentiquement attachée au Québec, on se souviendra de son amour pour la langue française. » Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois : « Mme Bombardier aura été un monument dans l’espace culturel, politique et intellectuel québécois, d’une rigueur implacable dans ses convictions mais capable d’évolution et aussi de cette spontanéité parfois brave qui nourrit la réflexion de tous. »

: « Mme Bombardier aura été un monument dans l’espace culturel, politique et intellectuel québécois, d’une rigueur implacable dans ses convictions mais capable d’évolution et aussi de cette spontanéité parfois brave qui nourrit la réflexion de tous. » Stéphane Laporte, auteur et chroniqueur : « Denise Bombardier, une brillante, dans tous les sens du terme. Comme il y a des divas de la chanson, elle était la diva de l’information. Une virtuose de l’opinion. Une star de l’intelligence. Elle nous a donné le goût de réfléchir. »

: « Denise Bombardier, une brillante, dans tous les sens du terme. Comme il y a des divas de la chanson, elle était la diva de l’information. Une virtuose de l’opinion. Une star de l’intelligence. Elle nous a donné le goût de réfléchir. » Pierre-Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor : « Notre grande Denise Bombardier, celle que toutes les Québécoises et tous les Québécois connaissent pour sa verve, une femme d’opinion et de courage, nous manquera profondément. »

: « Notre grande Denise Bombardier, celle que toutes les Québécoises et tous les Québécois connaissent pour sa verve, une femme d’opinion et de courage, nous manquera profondément. » Jean-François Lépine, ex-journaliste et diplomate : « Quelle triste nouvelle! Tellement soudaine. Nous perdons une grande communicatrice et un esprit libre et audacieux. » La Presse canadienne