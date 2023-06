Attention à l’humour en information, prévient l’ombudsman de Radio-Canada

Faire de l’information avec humour, comme le font les émissions de radio La journée est encore jeune et Tout peut arriver contribue à « brouiller les genres » et peut amener une certaine confusion dans l’esprit du public, estime l’ombudsman des Services français de CBC/Radio-Canada, invitant la direction du diffuseur à rectifier le tir.

« Rien n’empêche de jouer avec les mots, mais une certaine prudence doit s’imposer d’elle-même, me semble-t-il, lorsqu’il est question du mot information, surtout en cette ère trouble » souligne Pierre Champoux dans son rapport annuel publié jeudi.

Il donne ainsi en exemple Tout peut arriver, l’émission du samedi soir animée par Marie-Louise Arsenault sur ICI Première, dans laquelle on retrouve un segment proposant une revue de l’actualité « où humour rime avec humeur ». Il mentionne aussi l’émission de radio La journée (est encore jeune) animée par Jean-Philippe Wauthier, où l’on se « targue de faire de l’information autrement » en usant de beaucoup d’humour.

Tout en soulignant les « qualités indéniables » de ces émissions, et sans vouloir dénigrer cette façon de parler d’actualité « sans doute très efficace auprès de l’auditoire », M. Champoux juge nécessaire d’éviter « les écueils de la confusion des genres ».

« Il n’est évidemment pas question de se censurer, mais d’agir de façon que l’auditoire comprenne bien qu’on lui propose une oeuvre humoristique, non journalistique, et que ce traitement plus léger ne déteigne pas sur la crédibilité des artisans de l’Information », précise-t-il.

Dans la réponse de la direction au rapport de M. Champoux, la directrice générale Audio et Radio, Caroline Jamet, a fait savoir que des ajustements seront apportés. Une précision sera par exemple ajoutée à l’émission radio Tout peut arriver, précisément dans le segment « La semaine en revue » du journaliste Jean-Philippe Cipriani, « afin que les auditeurs comprennent bien qu’il s’agit d’une revue critique et humoristique de l’actualité de la semaine ».

Plus de visibilité de l’ombudsman

Dans son rapport annuel, l’ombudsman rapporte par ailleurs une forte baisse du nombre de communications du public reçues par son bureau. Pour 2022-2023, il en comptabilise 1378 relatives à l’information, comparativement à 1607 l’année précédente.

Ces chiffres marquent un retour à un niveau prépandémique, le nombre de plaintes reçues en 2019-2020 s’élevant à 1254 plaintes et à 1349 en 2018-2019. Mais M. Champoux y voit aussi une difficulté pour le public à le joindre.

« Mis à part le site Web du Bureau de l’ombudsman qui, malgré toutes ses qualités, est visité par un nombre de personnes assez restreint, le citoyen dispose de peu de portes lui permettant d’entrer en contact avec l’ombudsman des Services français pour dénoncer un manquement aux NPJ [normes et pratiques journalistiques] », écrit-il.

On retrouve autrement une discrète mention de l’ombudsman sur le site de Radio-Canada dans le menu de bas de page. « Ce service mérite d’être mieux connu et, surtout, plus accessible. Loin d’être un fardeau, la réception d’une plainte, fondée ou pas, doit être considérée comme une opportunité de réfléchir à notre démarche journalistique et, surtout, de faire preuve de transparence », insiste M. Champoux.

Il recommande qu’un renvoie vers les services de l’ombudsman soit également visible sur les applications mobiles Radio-Canada Info, Radio-Canada OHdio ou ICI TOU.TV, puisqu’elles représentent « des vecteurs de trafic importants ».

De son côté, la direction du diffuseur public explique cette baisse du nombre de plaintes par la fin des mesures sanitaires généralisées et le moindre achalandage sur ses plateformes, et n’y voit pas un signe d’un manque de visibilité des services de l’ombudsman. Au contraire, elle estime que la présence d’un hyperlien dans le menu de bas de page du site du média « valorise énormément la découvrabilité du site de l’ombudsman ».

Elle ajoute qu’un hyperlien se trouve sur l’application mobile de Radio-Canada Info, mais dans la section « Réglages », considérant « l’espace restreint disponible sur l’écran ». Un hyperlien sera par ailleurs ajouté aux applications OHdio et ICI TOU.TV — aussi dans la section « Réglages » — pour mener vers les services de l’ombudsman.

À la source des plaintes

En tout, l’ombudsman a reçu cette année 1817 messages du public, dont 1378 plaintes visaient des contenus d’information. Parmi elles, 574 ont nécessité une réponse de la direction en regard à l’application des NPJ du diffuseur. Dans 18 cas, les plaignants se sont dits insatisfaits, ce qui a entraîné une révision de leur dossier : 12 plaintes étaient finalement injustifiées, 4 étaient fondées, 1 fondée en partie seulement, et une dernière n’a pas encore été publiée.

La question des armes à feu est à l’origine du plus grand nombre de plaintes cette année, soit 19 % au total. L’entrevue d’Anne-Marie Dussault avec Martin Bourget, président du groupe Aventure Chasse Pêche, lors de l’émission 24/60 d’ICI RDI du 5 décembre, récolte à elle seule 265 plaintes.

105 plaintes concernaient la couverture de la campagne électorale provinciale d’octobre dernier. Plusieurs plaignants ont dénoncé le manque de visibilité du Parti conservateur. La couverture médiatique de la guerre en Ukraine, des questions de genre et de la visite du pape au Canada ont également suscité leur lot de plaintes.