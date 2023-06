Une nouvelle convention collective pour les employés de bureau du Devoir

Le Syndicat des employés du Devoir (section bureau), affilié à la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC), et Le Devoir inc. ont procédé à la signature d’une nouvelle convention collective, d’une durée de trois ans.

L’entente comprend une révision complète de la structure salariale, qui vient bonifier la rémunération de l’ensemble des employés de bureau dans le respect des contraintes budgétaires du Devoir. L’accord donne également naissance à un comité de relations de travail paritaire.

Christian Vien, vice-président du Syndicat, Nathalie Filion, trésorière du Syndicat, Sébastien Beaupré, directeur du service à la clientèle, Brian Myles, directeur, Caroline Marcaillou, CRHA, directrice des ressources humaines, Mélisande Simard, CRHA, conseillère aux ressources humaines, et Christianne Benjamin, vice-présidente au développement, ont participé à la cérémonie officialisant la conclusion d’une négociation basée sur le respect mutuel et la collaboration.

Le comité de négociation était formé de Mme Simard et de M. Beaupré pour la partie patronale, et de Mme Filion, d’Alexandre Pellerin et du délégué de la FNCC Benoît Beauregard pour la partie syndicale.