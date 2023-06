«Urbania», contre vents et marées

Urbania fête ses 20 ans ces jours-ci. Contrairement à Vice ou à BuzzFeed, le magazine numérique taillé sur mesure pour les millénariaux a su résister à la crise des médias, même s’il en a perdu son format papier en cours de route. Sa recette ? Rester indépendant, diversifier ses sources de revenus et développer une audience loin des réseaux sociaux.

« Honnêtement, ça va bien […] Je ne prétends pas qu’on a trouvé la recette miracle, tout reste précaire dans notre univers, mais [notre modèle] nous a permis de naviguer à travers les aléas du monde des médias », lance, optimiste, Philippe Lamarre, cofondateur et président d’Urbania.

Devenu essentiellement numérique en 2020, Urbania est une des rares plateformes en ligne — mêlant information et divertissement — à tirer son épingle du jeu, sans trop d’égratignures. Le mois dernier, Vice a fait faillite et BuzzFeed a fermé sa salle de nouvelles.

« Le problème, c’est qu’ils ont fait des promesses de croissance à leurs investisseurs, sans pouvoir les tenir. Nous, nous sommes restés 100 % indépendants et libres de nos actions », fait-il valoir.

Urbania a plutôt misé sur la diversification de ses sources de revenus en créant des sous-marques — s’adressant à des niches d’audience — qui sont soutenues à coups de publicités et de contenus commandités par des partenaires. C’est le cas de Quatre95, spécialisé dans les finances personnelles, de Dehors, consacré aux activités de plein air, et du Guide des universités, qui vise les étudiants. Le média se prépare maintenant à lancer une marque pour les familles.

Et pour « apporter de l’eau au moulin », Urbania fait aussi de la production audiovisuelle. « On est capables de vendre une émission de fiction à Télé-Québec, produire C’est juste de la TV pour ICI Artv, ou faire des documentaires pour Crave », énumère Philippe Lamarre.

S’éloigner des réseaux sociaux

Le président d’Urbania soulève une autre erreur, selon lui, des médias « pure players » : leur dépendance aux réseaux sociaux. Les algorithmes de Meta (Facebook et Instagram) mettent de moins en moins en avant les contenus des sites d’informations, en plus de leur voler la majeure partie des revenus publicitaires. « Avec les réseaux sociaux, on est locataires de notre audience et non propriétaires, fait-il remarquer. On veut justement s’éloigner de ça. »

Il donne l’exemple du « Micromag », un format lancé par son média l’an dernier. Il s’agit d’un magazine numérique pensé spécialement pour être consulté sur téléphone cellulaire, le support le plus utilisé par les consommateurs d’Urbania. Le Micromag propose ainsi des contenus multimédias à la verticale, découpés en plusieurs écrans, un peu comme les stories Instagram et Snapchat, dont son équipe s’est d’ailleurs ouvertement inspirée pour développer son propre format en interne.

Mais pour consulter le Micromag, pas besoin de passer par les réseaux sociaux ou une application. Un lien Internet est envoyé gratuitement aux abonnés par texto ou par courriel. « On développe notre propre base d’abonnés pour avoir un lien direct avec notre audience. […] On n’exclut pas d’avoir un jour des abonnements payants. »

L’esprit magazine

La création du Micromag a aussi été une façon de retrouver l’esprit de création d’un magazine. « On ramène ce principe de rendez-vous — cette fois hebdomadaire —, avec une hiérarchie d’informations sélectionnée par un humain et non par un algorithme, sans oublier tout le fun du travail visuel autour de la une qu’on ne faisait plus depuis la fin du papier, en 2020. »

Cela faisait déjà quelque temps que Philippe Lamarre y pensait, sans réussir à passer à l’action. La pandémie a toutefois amené son lot de difficultés supplémentaires et convaincu l’équipe que c’était le moment de cesser les publications.

« Ç’a été une décision difficile. J’avais vraiment un fort attachement au papier. Urbania, au départ, c’est le projet d’une bande de potes qui voulaient faire un projet créatif, produire un bel objet, différent de ce qu’on trouve ailleurs, rappelle-t-il. […] Mais à un moment donné, ça n’avait plus aucun sens financièrement de continuer. »

Trois ans plus tard, son deuil n’est pas encore fait. Philippe Lamarre rêve de faire revivre son magazine papier, pour « quelques éditions spéciales, une fois de temps en temps ». « Il faudrait trouver un modèle d’affaires. Les prix du papier et de l’impression ont explosé, la distribution est devenue compliquée. Il faut vraiment nager à contre-courant aujourd’hui pour publier du papier », laisse-t-il tomber, sceptique à l’idée de pouvoir réaliser cette envie.

Pour les prochaines années, son énergie sera plutôt investie dans la consolidation de sa marque en France. Cette branche d’Urbania établie à Paris a connu quelques succès en trois ans, dont l’enquête sur le youtubeur « Norman fait des vidéos », « mais ce n’est pas encore un succès commercial », selon Philippe Lamarre.

« Et une fois qu’on aura vraiment conquis la France, on ira en Belgique, en Suisse, en Afrique. Ça fait partie de mes ambitions mégalomaniaques », ajoute-t-il.