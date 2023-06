Dix stagiaires au «Devoir» pour l’été 2023

Alors que l’été est à nos portes, Le Devoir accueille à nouveau une équipe de stagiaires curieux, ambitieux, et prêts à découvrir toutes les facettes de ce fabuleux univers qu’est le journalisme. En partenariat avec les Amis du Devoir, l’Université Concordia, l’Institut de valorisation de données (IVADO) et le Fonds de recherche du Québec – Société et culture, ce sont 10 stagiaires aux profils fort diversifiés qui viendront enrichir de belle façon notre salle de rédaction.

Ils travailleront sous la supervision de nos journalistes aguerris Jessica Nadeau et Marco Fortier, de même que notre cheffe de division aux enquêtes, Stéphanie Vallet.

Les voici, en quelques mots :

Diplômée de l’Université Concordia, Miriam Lafontaine a participé, pendant ses études en journalisme, à l’enquête nationale sur le plomb dans l’eau, en collaboration notamment avec Le Devoir ; un reportage qui a remporté le Grand Prix du jury Judith-Jasmin en 2019.

Journaliste pigiste depuis 2021 et récipiendaire de la bourse Fernand-Séguin en journalisme scientifique, Chloé Bourquin termine actuellement un doctorat en génie biomédical à Polytechnique.

Étudiant en droit, diplômé en communication et politique de l’Université de Montréal, Adrien Banville a eu le coup de foudre pour le métier de journaliste, son rythme effréné et son imprévisibilité. Il est journaliste depuis 2022.

Féru d’économie, détenteur d’une maîtrise en sciences économiques, d’un bac en administration des affaires, et plus récemment d’un DESS en journalisme, Alex Fontaine a bifurqué vers le journalisme après une carrière comme auditeur.

Natif de Tunisie, Aziz Mestiri a habité en Arabie saoudite avant de s’établir au Québec. Après des études en psychologie et en sociologie, Aziz a ressenti l’appel du terrain et s’est dirigé vers le journalisme.

Étudiante à la maîtrise en linguistique à l’UQAM, Nora Villeneuve est spécialiste des langues autochtones. Le stage est pour elle un retour aux sources, ayant été brièvement journaliste à sa sortie d’un DEC en communication au cégep du Vieux-Montréal.

Charles-Olivier L’Homme s’apprête à commencer une maîtrise en sciences politiques, après un baccalauréat dans le même domaine, avec un détour par Sciences Po Paris. Il s’intéresse aux relations internationales et aux questions migratoires.

Détentrice d’un bac en politique appliquée et relations internationales de l’Université de Sherbrooke, Janie Dussault termine un mémoire de maîtrise sur l’extrémisme de droite et les discours de haine sur les réseaux sociaux. Elle veut faire du journalisme dans le but de lutter contre la désinformation.

Pour un stage en visualisation de données, Clara Descurninges et Vincent Chrétien réaliseront en duo des projets au long cours dans un format innovant, voire interactif. Diplômée de l’UQAM en journalisme, Clara se passionne pour les statistiques et l’analyse des données.

Titulaire d’un baccalauréat en mathématiques et informatique — science des données, Vincent Chrétien s’intéresse aux façons dont les technologies de l’information peuvent apporter des solutions aux problèmes réels et concrets.

Nous leur souhaitons à tous un bel été avec nous et nous espérons que les lecteurs pourront bénéficier de leurs expériences et expertises diversifiées.

Marie-Andrée Chouinard, rédactrice en chef

Malorie Beauchemin, directrice de l’information