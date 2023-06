L’irremplaçable Michel Désautels s’en va le cœur léger

Après 50 ans à Radio-Canada, l’heure de la retraite a sonné pour Michel Désautels, qui fera ses adieux aux auditeurs dimanche prochain. Sa voix feutrée, sa culture générale sans égale et son français impeccable manqueront à nombre d’entre eux. L’ampleur de la tâche pour le remplacer est colossale, presque impossible à réaliser, quoi qu’en dise le légendaire animateur, à l’humilité qui étonne, vu l’enviable carrière qu’il a menée.

« Ce métier-là oblige à la modestie, surtout en radio. Ce n’est pas une place pour les grosses têtes. Bien sûr qu’il y en a. Mais en général, ils sont rapidement malheureux […] Il ne faut jamais perdre de vue que l’on est toujours moins connaisseur que nos invités sur les sujets pour lesquels on leur parle », indique le vieux sage, le dos courbé, la voix éraillée, mais l’esprit remarquablement vif.

Son départ signe la fin d’une époque pour la radio publique, après ceux d’autres vétérans dans la dernière année, comme Joël Le Bigot, Michel Lacombe ou encore Jacques Beauchamp. « De ma génération, j’étais l’un des derniers. Il ne reste plus que René [Homier-Roy] », fait remarquer celui qui vient de fêter ses 72 ans, et qui jonglait avec l’idée de la retraite depuis environ cinq ans.

Les astres étaient alignés avec la fin de la dixième saison de Désautels le dimanche. Le journaliste Janic Tremblay héritera d’une maison en ordre lorsqu’il lui succédera à l’automne prochain : les cotes d’écoute n’ont jamais été aussi élevées.

Avant d’annoncer son départ en mars dernier, Michel Désautels s’était assuré auprès de la direction que l’émission qui remplacerait la sienne dans la grille horaire du dimanche serait elle aussi un magazine d’information tourné vers l’actualité internationale. Il en allait de la mission de Radio-Canada, estimait-il. « Faire de l’information, ce n’est pas payant. Et quand on le fait bien, ce l’est encore moins. Le diffuseur public a un rôle à assumer », affirme Michel Désautels, préoccupé par les vastes coupes qu’entend faire le chef conservateur, Pierre Poilievre, s’il est porté au pouvoir.

L’esprit radio-canadien

Michel Désautels aura eu à composer avec différentes vagues de compressions au fil des décennies à Radio-Canada, autant sous les conservateurs que sous les libéraux. Désautels le dimanche en a fait les frais dans les dernières années du gouvernement Harper. L’émission s’est retrouvée avec 35 % du budget qui lui était alloué au départ pour les déplacements à l’étranger. « Dans les dernières années, le budget a recommencé progressivement à grimper. Mais on n’est toujours pas revenu à 100 % de ce qu’on avait », ajoute l’animateur, qui rêve d’une plus grande couverture internationale à Radio-Canada.

La société d’État s’est-elle détournée de sa mission en information ? Ils sont quelques-uns du moins à croire que le divertissement prend trop de place à l’antenne, à l’instar de Denis Dubois, le vice-président sortant aux contenus originaux de Québecor. Ce dernier avait déclaré en entrevue à La Presse en avril dernier que Véronique Cloutier devrait être à TVA, et non pas à Radio-Canada. Une opinion que ne partage pas Michel Désautels, lui qui a animé Studio libre, émission à mi-chemin entre la variété et le magazine culturel, à la télévision de Radio-Canada au début des années 1990.

« Divertir, ça a toujours été dans la mission de Radio-Canada, avec informer et éduquer, rappelle-t-il. Si on laisse tomber les émissions de divertissement, ça veut dire qu’on se prive d’une partie de l’audience, et donc de précieux revenus publicitaires. Si on veut revoir le système et augmenter la part de financement public pour moins dépendre de la publicité, je n’ai rien contre. Mais je ne suis pas sûr que les contribuables vont vouloir payer davantage de leur poche pour Radio-Canada. Il faut que les citoyens canadiens sachent qu’ils sont parmi ceux dans les pays développés qui dépensent le moins à l’heure actuelle pour leur diffuseur public. »

Michel Désautels reste profondément attaché à Radio-Canada, mais il s’agace d’un certain relâchement quant au niveau du français parlé en ondes. « Il y a certains animateurs qui me viennent en tête. Vous aimeriez que je vous donne des noms ? Je ne le ferai pas », précise aussitôt l’animateur, trop gentleman pour casser du sucre sur des collègues.

Ironie de l’histoire, celui dont on loue l’excellente maîtrise de la langue n’a jamais obtenu son diplôme d’études collégiales (DEC) parce qu’il avait coulé son cours de linguistique au cégep de Rosemont. « Je ne pourrais même pas passer le test d’entrée pour travailler à Radio-Canada aujourd’hui, car il faut au moins avoir un bac, et moi, je n’ai même pas de DEC », souligne Michel Désautels en affichant un petit sourire narquois.

Carrière prolifique

C’est par un concours de circonstances que cet ancien enfant acteur, qui a joué dans le téléroman Rue de l’anse, entrera au service français de l’information à Toronto en 1972. Constatant les « ravages de l’assimilation » des Franco-Ontariens, Michel Désautels a quitté la Ville Reine au bout de quatre ans en sachant l’importance de soigner son français en ondes.

Issu d’un milieu modeste, contrairement à beaucoup de ses collègues de l’époque, il réussit néanmoins à s’imposer lors de son retour dans la métropole, gravissant rapidement les échelons. Au début des années 1980, il est l’un des présentateurs de l’émission d’affaires publiques Le Point avec Jean-François Lépine et Gil Courtemanche. Toujours à la télévision, il fut l’animateur des premières éditions de ce qui sera renommé plus tard Course destination monde, émission culte où plusieurs cinéastes de renom ont fait leurs premières armes.

Puis, en 2003, il prend la barre de l’émission du retour sur la Première chaîne, un créneau qu’il occupera durant 10 ans : consécration ultime pour ce passionné de radio. « Je préfère de loin la radio à la télé. Même quand j’étais jeune et que je jouais dans Rue de l’anse, je ne voulais pas devenir comédien. J’ai toujours voulu être animateur à la radio », confie l’animateur, qui livrait depuis quatre ans un billet quotidien dans l’émission matinale Tout un matin sur ICI Première.

En parallèle, Michel Désautels aura publié deux romans, Smiley en 1998 et La semaine prochaine je veux mourir en 2000. Le premier portait sur un personnage afro-américain d’Atlanta, ce qui à l’époque n’avait suscité aucune controverse. Mais en serait-il autant aujourd’hui, alors que le concept d’appropriation culturelle est au coeur de débats enflammés ?

« J’écrirais encore ce livre-là aujourd’hui. Je m’en sacre totalement, ces questions-là m’indiffèrent. Je ne poserais pas un tipi sur mon terrain pour faire des soirées autochtones en faisant cuire de la bannique, cela va de soi. Mais est-ce qu’il faut absolument être trans pour écrire un roman sur les trans ? Est-ce qu’il faut absolument être carreauté pour écrire un livre sur les monstres carreautés ? Je trouve qu’on s’enfonce dans un cul-de-sac », affirme Michel Désautels, qui n’a pas d’autres projets de retraite que celui de publier un troisième roman.