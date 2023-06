Ottawa et les médias dénoncent les manoeuvres d’«intimidation» de Meta

Ottawa et le milieu médiatique ont dénoncé mardi « l’intimidation » exercée par Meta en réaction au projet de loi C-18 présentement entre les mains des sénateurs. L’entreprise a officiellement commencé à bloquer l’accès aux nouvelles sur Facebook et Instagram à une partie des Canadiens ces derniers jours.

« C’est inacceptable et on ne va pas permettre à cette intimidation de fonctionner. On va toujours être là pour défendre l’accès des Canadiens aux nouvelles. C’est fondamental pour notre démocratie », a déclaré mardi le premier ministre Justin Trudeau, condamnant l’attitude de Meta.

L’entreprise avait déjà annoncé la couleur début juin, prévenant qu’entre 240 000 et 1,2 million d’utilisateurs perdraient temporairement la possibilité de consulter et de partager du contenu produit par les médias au Canada. Dans les derniers jours, le géant de la Silicon Valley est finalement passé des paroles à l’acte.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont indiqué ne plus avoir accès aux comptes Facebook du Journal de Montréal, de La Presse ou d’autres médias d’ici. En guise d’explication, ils se retrouvent face à un message indiquant : « Ce contenu n’est pas visible au Canada. En réponse à la législation du gouvernement canadien, les contenus d’actualité ne peuvent pas être affichés au Canada. ».

Dans une série de messages Twitter, le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a dénoncé les agissements de Meta, qu’il accuse de ne pas vouloir « payer [sa] juste part ». « Pour préserver la qualité de notre information et de notre démocratie, soutenez les médias d’ici en vous informant indirectement sur leurs plateformes », a-t-il ajouté. Un message similaire a été partagé sur les réseaux sociaux des médias de Québecor.

Riposte de C-18

Cette initiative de Meta est présentée comme une période « de tests », afin d’identifier tout problème avant de rendre ce blocage permanent. En agissant ainsi, l’entreprise américaine riposte au projet de loi C-18 présentement entre les mains des sénateurs. Celui-ci vise à obliger les géants du numérique à conclure des ententes d’indemnisation équitables avec les entreprises de presse pour le partage de leurs contenus journalistiques.

« En choisissant de mettre ses menaces à exécution, Meta a dévoilé son jeu : celui d’une entreprise étrangère qui se fiche du droit du public à l’information et qui ne recherche que le profit, même s’il se fait au détriment de la démocratie. Meta est conscient que la désinformation est plus payante et a fait son choix », a réagi de son côté Michaël Nguyen, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), par voie de communiqué. Il demande au gouvernement de ne pas céder devant la situation et appelle le Sénat à « accélérer le processus pour que le projet de Loi C-18 soit mis en place le plus rapidement possible ».

À noter que Google avait mené des essais similaires entre février et mars, limitant l’apparition de nouvelles produites par les médias dans les résultats de recherche d’environ 3,3 % des internautes canadiens. Les résultats de ce test auraient démontré la faible valeur pécuniaire du référencement des articles de nouvelles, selon Google. Celles-ci représentant moins de 2 % de toutes les recherches effectuées, et ne sont pas d’intérêt pour les annonceurs.

Quitter Facebook et Instagram ?

De l’avis de Jean-Hugues Roy, professeur de journalisme à l’UQAM, il est peut-être temps pour les médias de réfléchir sérieusement à leur dépendance envers les réseaux sociaux. « Même si ça apporte un certain achalandage, ça ne ramène pas la publicité qui est accaparée par les Google et Facebook de ce monde », fait-il valoir.

Il donne en exemple des grands médias américains, comme le Washington Post et le New York Times, qui ont commencé ces dernières années à se détacher de ces plateformes pour rejoindre leur auditoire autrement et plus directement, à travers des infolettres, des alertes mobiles ou encore des podcasts. « Après, est-ce que les médias d’ici ont les moyens de se le permettre ? Je n’en suis pas certain », ajoute le professeur Roy.

Lors d’un comité parlementaire à Ottawa en octobre dernier, plusieurs médias, dont Le Devoir, ont en effet témoigné ne pouvoir se passer « de la force de frappe » de Google et de Meta, qui contribuent à la découvrabilité de leurs contenus.

Jean-Hugues Roy croit par ailleurs que le gouvernement libéral devrait se pencher dès maintenant sur des alternatives au projet de loi C-18, craignant qu’il ne rapporte pas les fruits escomptés. « Meta est en train de s’arranger pour qu’il n’y ait plus d’information sur ses plateformes et donc le projet de loi, qui vise les “intermédiaires de nouvelles numériques”, ne les concernera plus. C’est problématique ».

Avec Boris Proulx