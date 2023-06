Des feux de forêt qui alimentent les fausses nouvelles sur le Web

Confinement climatique, feux intentionnels, changements climatiques inexistants… Les incendies de forêt qui ravagent certaines régions du Québec alimentent les fausses nouvelles sur le Web. Tour d’horizon.

1. Non, il n’y a pas de « confinement climatique »

Une théorie qui circule sur les réseaux sociaux voudrait que les feux de forêt qui font rage en Abitibi et sur la Côte-Nord soient un premier pas vers un « confinement climatique ». Un confinement a bel et bien été recommandé pour les citoyens de la Vallée-de-l’Or et d’Abitibi entre le 3 juin 18 h et le 4 juin à 9 h. Il n’était pourtant pas obligatoire et visait surtout à protéger les populations plus vulnérables, comme les enfants ou les personnes ayant des maladies respiratoires.

« Nous recevons beaucoup d’appels à ce sujet. Veuillez noter que puisqu’il s’agit d’une recommandation et non d’un décret gouvernemental, la SQ ne sera pas appelée à faire respecter cet avis, mais vous encourage, pour votre santé et celle de vos proches, à suivre ces directives », a indiqué sur Twitter le compte du district Nord de la Sûreté du Québec.

Les adeptes de cette fausse nouvelle voient une similarité entre ce supposé confinement et celui qui a eu lieu pendant la pandémie de COVID-19. « Même narratif et propagande que pendant la COVID et les injections ARNm expérimentales. Bientôt le confinement climatique pour vous sauver ainsi que la planète », pouvait-on lire sur Twitter.

Même narratif et propagande que pendant la Covid et les injections ARNm expérimentales



Bientôt le confinement climatique pour vous sauver ainsi que la planète. pic.twitter.com/2I4l7nK5LS — DJELLE (@DJELLE_) June 2, 2023



2. Non, la SOPFEU n’a pas démarré les feux

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) aurait elle-même allumé les feux : voilà une autre des thèses entourant les événements des derniers jours. Celle-ci aurait pour origine une vidéo de « brûlage dirigé, effectué par des pompiers de l’Ouest et qui date de quelques années déjà », mentionne Karine Pelletier, agente à la prévention et aux communications pour la SOPFEU. Dans cette vidéo, on aperçoit un hélicoptère qui jette du feu sur des sections de la forêt. Elle a été reprise par différents internautes qui mentionnent notamment « voici la vraie raison des feux ».

« La réalité, c’est que le brûlage dirigé est une technique de combat utilisée dans plusieurs provinces et États dans le but de créer une ligne d’arrêt pour contenir le feu. Combattre le feu par le feu. C’est l’équivalent d’une ligne d’arrêt mécanisée, qu’on effectue avec de la machinerie lourde, le but étant de faire une barrière en coupant le combustible », explique-t-elle.

Or, cette technique est plus rarement utilisée au Québec, a confirmé la SOPFEU. « Contrairement à d’autres lieux et topographies, nous disposons de milliers de lacs et rivières ». Pour utiliser la technique du brûlage dirigé, les experts doivent se fier aux conditions météorologiques, au type de végétation, aux caractéristiques du terrain et au comportement du feu, entre autres.

Ce n’est donc ni la SOPFEU ni le gouvernement qui a démarré les nombreux feux au Québec. « C’est un joyeux mélange de foudre et de causes humaines (feux de camp, cigarettes, VTT, opérations forestières, etc.) », précise Mme Pelletier.

3. Oui, les changements climatiques ont un impact

Alors qu’était célébrée le 5 juin la Journée mondiale de l’environnement, une autre théorie, plus vaste, voudrait que les changements climatiques n’existent pas. Ainsi, il n’y aurait aucun lien à faire avec ces feux de forêt. « L’impact des changements climatiques est déjà important. Or, la saison des feux est de plus en plus longue, elle débute de plus en plus tôt et les conditions propices aux feux sont de plus en plus sévères », a toutefois expliqué au Devoir Yan Boulanger, chercheur en écologie forestière à Ressources Naturelles Canada.

Plusieurs politiciens ont d’ailleurs souligné les impacts du réchauffement climatique au courant de la journée. « C’est vraiment exceptionnel. C’est du jamais vu qu’il y en ait autant que ça. On peut faire le lien avec les changements climatiques », a déclaré le premier ministre du Québec, François Legault, en conférence de presse lundi.

Pour sa part, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s’est exprimé sur Twitter : « Les changements climatiques n’ont pas de frontières. Au pays, nous voyons leurs conséquences, avec les feux de forêt, les inondations, les tempêtes extrêmes et la fonte des glaciers. Nous devons continuer d’agir pour l’environnement et le climat. C’est ce que nous faisons. »

La SOPFEU rappelle que les changements climatiques à eux seuls ne sont pas responsables des événements. « En ce qui concerne les changements climatiques, on ne peut faire un lien direct de cause à effet, c’est un phénomène trop complexe. Disons simplement que la semaine dernière, tous les ingrédients étaient présents en même temps pour créer une situation explosive », explique Karine Pelletier.

Avec Jasmine Legendre, Jonathan Allard et Alexandre Shields