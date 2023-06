Marie Vastel nommée éditorialiste au «Devoir»

Nous sommes très fiers d’annoncer la nomination de la correspondante parlementaire Marie Vastel au poste d’éditorialiste au Devoir. Sa vaste carrière en couverture politique et son expérience d’analyste politique la prédestinaient de manière naturelle à cette fonction de l’opinion encore essentielle dans notre quotidien d’information.

Marie Vastel est correspondante parlementaire à Ottawa depuis 14 ans, dont 12 pour le compte du Devoir. Auparavant, elle avait travaillé pour La Presse canadienne. En plus de suivre le feuilleton parlementaire à Ottawa, la journaliste a couvert trois élections fédérales, suivi les pérégrinations de deux premiers ministres hors Canada, occupé un bureau de poche à Washington en pleine élection présidentielle et fait des voyages de presse en Afghanistan et au Japon.

Ces deux dernières années, pour notre plus grand bonheur et celui des lecteurs, Marie Vastel a signé des analyses sur nos plateformes, un genre qui l’a naturellement préparée pour le saut à l’éditorial. Marie collabore de manière régulière comme commentatrice de l’actualité avec les réseauxfrancophone et anglophone de CBC/Radio-Canada.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Marie Vastel au sein de l’équipe éditoriale, une équipe qui atteint par le fait même la parité hommes-femmes, a dit le directeur du Devoir, Brian Myles. Marie a une longue expérience de la politique, une remarquable capacité d’analyse et un doigté lui permettant d’exercer un sens critique dans le respect des gens et des institutions. Elle apportera un éclairage enrichissant sur la politique fédérale, son premier champ d’expertise, mais elle couvrira aussi la politique québécoise et d’autres sujets d’intérêt. Nos lecteurs et lectrices seront bien servis par la rigueur et l’expertise de Marie. »

Membre de l’équipe éditoriale, notre collègue Robert Dutrisac tirera sa révérence du Devoir à la fin du mois de juin, après plus de 35 années de très loyaux et riches services. Embauché à la section économie en 1987, Robert est devenu correspondant parlementaire à Québec en 1999 et s’est joint à l’équipe éditoriale en 2017. Nous lui devons un regard historique et analytique fin sur le feuilleton parlementaire et des textes d’opinion qui ont marqué les esprits sur la langue française, l’immigration et le caractère distinct du Québec, entre autres choses.

Bonne chance à tous les deux pour la suite !

Marie-Andrée Chouinard,

rédactrice en chef