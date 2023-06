L’analyste à RDS Mario Tremblay prend sa retraite

L’ancien joueur de hockey et analyste au Réseau des sports (RDS) Mario Tremblay annonce son départ à la retraite. Il fera une dernière apparition à L’Antichambre lundi soir, lors d’une émission hommage.

L’homme de 66 ans en a fait l’annonce sur ces réseaux sociaux lundi midi. « Bonjour. Bientôt disponible sur le marché : homme avec 42 ans d’expérience dans les médias comme journaliste et animateur. J’ai travaillé en radio, télé et médias écrits. Merci », a-t-il écrit, précisant ensuite que ce départ était une « décision personnelle ».

Mario Tremblay est une figure emblématique du milieu de la télévision et du sport. C’est lors de sa retraite comme joueur de la Ligue nationale de hockey en 1986 qu’il a pour la première fois fait son apparition au petit écran comme co-animateur et analyste. Depuis 2010, il était un panéliste régulier à l’émission L’Antichambre et commentait le Hockey des Canadiens à RDS.

Mario Tremblay a également marqué le monde du hockey en jouant avec l’uniforme du Canadien de Montréal pendant 12 saisons, durant lesquelles il a inscrit 584 points, dont 258 buts. Il a notamment marqué le but gagnant permettant au Tricolore de remporter la coupe Stanley en 1978.

Il a aussi été l’entraîneur-chef du Canadien de 1995 à 1997, ainsi que l’entraîneur-adjoint pour le Wild du Minnesota et les Devils du New Jersey, aux côtés de Jacques Lemaire, son ex-coéquipier avec le Canadien.

« Sa passion pour le hockey, son franc-parler et son talent inné de communicateur ont fait de Mario une personnalité marquante de l’histoire de RDS. Toute notre équipe lui souhaite du repos bien mérité, une santé bionique et qu’il demeure pour toujours un ami de RDS », a déclaré Charles Perreault, directeur général de RDS, par voie de communiqué.

L’Antichambre lui rendra hommage lundi soir, à 19h. Mario Tremblay sera pour l’occasion entouré de Guy Carbonneau, Vincent Damphousse, Benoit Brunet, Gaston Therrien et de l’animateur Luc Bellemare.