ChatGPT fait son entrée dans les médias québécois

Après avoir fait les manchettes pendant des semaines au Québec, l’outil d’intelligence artificielle ChatGPT fait timidement son entrée dans des salles de rédaction d’ici. Considéré comme une avenue prometteuse pour faciliter certaines tâches des journalistes, l’outil pourrait-il à terme carrément les remplacer ? Tour d’horizon.

« N.B : Ce texte a été rédigé avec l’aide de l’intelligence artificielle (IA) à partir de l’entrevue audio de QUB radio. » Depuis début mai, cette mention a fait son apparition à la fin de plusieurs articles du site Internet de QUB radio.

Sans tambour ni trompette, la radio numérique de Québecor a commencé à utiliser le populaire chatbot d’OpenAI qui se base sur la technologie de compréhension du langage humain la plus récente pour générer des réponses cohérentes sur divers sujets.

Pour le moment, à QUB, il permet surtout de rédiger de courts textes journalistiques afin d’accompagner des extraits audio tirés des émissions radio, explique en entrevue le directeur général, Jean-Nicolas Gagné. « On prend le contenu de l’entrevue pour en faire la transcription et on demande [à ChatGPT] de nous fournir un texte d’une centaine de mots. Il y a toujours quelqu’un qui relit le tout, qui “fact-checke” et réécrit un peu au besoin », précise-t-il.

Chaque fois que l’application est sollicitée, le média se fait un devoir de le préciser à ses lecteurs, par souci de transparence.

« On explore vraiment, il n’y a vraiment pas d’urgence à aller plus vite pour l’intégrer dans la salle de rédaction », poursuit Jean-Nicolas Gagné.

« Prudence »

Les autres grands médias contactés n’ont pour leur part pas encore publié d’article généré par l’IA. Ils analysent par contre présentement les possibilités en ce sens, tout en appelant à faire preuve de prudence.

« Si l’IA est meilleure que l’humain pour faire des tâches qui n’ont pas de valeur ajoutée, on ne s’interdira pas d’envisager son usage », dit le directeur du Devoir, Brian Myles. Le quotidien est « en grosse réflexion » et « fait de petits tests » à l’interne, mais « aucune stratégie claire » n’a été adoptée. « C’est prématuré de le faire maintenant parce que ça commence à peine à émerger et ça va très vite. On veut se donner le temps de bien réfléchir », ajoute-t-il.

Un avis partagé par François Cardinal, éditeur adjoint à La Presse. « Nous avons lancé un comité de réflexion sur un éventuel encadrement éthique, indique-t-il. Mais j’avoue être sceptique quand je vois faire des médias comme Wired avec des règles déjà établies, alors qu’on commence à peine à saisir tout le potentiel et toutes les utilisations possibles, ce qui rend hasardeuse l’adoption rapide d’un guide. »

La directrice générale de l’information de Radio-Canada, Luce Julien, soutient pour sa part que « l’IA est incontournable » et qu’il faut « apprendre à l’apprivoiser ». « Nous avançons sur ces questions avec prudence et vigilance. »

Une menace ?

Ainsi, les médias se préparent et envisagent que ChatGPT entraîne une petite révolution dans leur salle de rédaction, comme l’a fait l’arrivée d’Internet il y a plusieurs dizaines d’années.

ChatGPT et ses homologues pourraient-ils même remplacer les journalistes ? « Je ne vois vraiment pas arriver ce jour », laisse tomber Jean-Nicolas Gagné, de QUB radio, rappelant que l’utilisation du chatbot nécessite la supervision d’employés. Les autres médias interrogés partagent son opinion, remettant en question la fiabilité de l’outil.

Brian Myles, du Devoir, critique notamment son côté « mythomane ». « L’application invente des sujets, fait des relations de causalité là où il n’y en a pas, juxtapose des événements historiques. Il y a encore beaucoup de failles. » Plusieurs articles publiés dans les médias dernièrement ont d’ailleurs fait état de ce problème.

Le professeur de journalisme à l’UQAM Jean-Hugues Roy abonde dans le même sens et soulève d’autres failles. Prenant en exemple des textes générés par l’IA publiés par QUB, il note un manque de précision, des formulations répétitives et trouve le choix des citations parfois peu pertinent. « Un humain ferait clairement mieux », juge-t-il.

« Le travail des journalistes c’est aussi de fouiller des documents, de vérifier les faits, d’aller sur le terrain à la rencontre des gens pour leur donner la parole. Ça prend des humains pour faire ça », souligne-t-il. Selon lui, ChatGPT n’est donc pas une menace pour les journalistes, mais un outil qu’ils doivent apprivoiser pour gagner du temps sur les tâches rébarbatives.

C’est d’ailleurs déjà le cas avec d’autres outils d’IA qui ont intégré la plupart des salles de rédaction ces dernières années : retranscription d’entrevues, recherche SEO, publications sur les réseaux sociaux et autres projets exploratoires.

« Le plus inquiétant avec ChatGPT, ce n’est pas son usage dans les médias. Mais celui qu’en feront des firmes de contenus ou de simples individus, qui risquent de propager beaucoup de désinformation », conclut Jean-Hugues Roy.