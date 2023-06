Le Groupe TVA met fin à ses bulletins de nouvelles du week-end à Québec

Le Groupe TVA mettra fin à ses deux bulletins de nouvelles du weekend à Québec à compter de la semaine du 19 juin. La « concurrence virulente des géants du Web et de Radio-Canada » ainsi que la baisse des revenus publicitaires expliquent en partie cette décision.

« Produire de l’information et de la programmation reflétant les différentes régions du Québec nécessite d’importants investissements et, dans le contexte économique et concurrentiel actuel, nous nous retrouvons dans l’impossibilité de maintenir le statu quo », a expliqué Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, par voie de communiqué vendredi. Cette décision « difficile » est nécessaire pour assurer la pérennité du Groupe TVA, ajoute-t-il.

Afin d’assurer la livraison d’une information régionale de qualité, des équipes de reportage de TVA seront tout de même envoyées dans la capitale les samedis et dimanches pour bonifier le TVA Nouvelles réseau, ainsi que pour alimenter la chaîne d’information en continu LCN et les plateformes numériques du média.

D’autres détails suivront.