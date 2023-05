«Le Devoir» récompensé cinq fois pour l’élégance de son design

Cinq mentions d’excellence en design ont été décernées au Devoir lors de la 44e compétition de la Society of News Design, deux pour ses illustrations sur papier et trois pour ses créations numériques.

L’alternance codique, reflet linguistique de la réalité montréalaise, trouve son expression dans le récit de quatre jeunes qui se confient au Devoir. Leur témoignage rendu avec modernisme mérite ainsi un prix d’excellence dans la catégorie « Page d’information graphique — Problèmes sociaux ».

La comparaison ludique, mais scientifique, de la performance du skieur olympique Alex Harvey et de celle d’une journaliste du Devoir illustrant l’immense avantage des sportifs de haut niveau remporte deux honneurs. La prestigieuse organisation internationale décerne deux prix à ce travail de vulgarisation scientifique pour les catégories « Page d’information graphique — Sports » et « sujets spéciaux — Jeux olympiques de Pékin ».

L’esthétique du journal papier du Devoir décroche deux récompenses différentes.

Le reportage sur les frais cachés d’Uber Eats décortiqués par nos journalistes et graphistes est tombé dans l’oeil du jury, qui lui a attribué une mention d’excellence dans la section des « graphiques d’information ».

La Society of News Design souligne également le travail de la directrice artistique Claire Davat et de l’illustrateur Simon L’archevêque pour l’élégance de la page sur les faux mythes autour des spermatozoïdes dans la catégorie « Pages intérieures ».

La qualité graphique du Devoir se retrouve ainsi aux côtés d’autres médias d’envergure internationale comme le New York Times, le Washington Post ou Reuters, de même que des pairs québécois et canadiens, comme The Globe and Mail ou Radio-Canada.