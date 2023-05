Vice Media fait faillite

Vice Media dépose une demande de protection en vertu du chapitre 11 de la Loi sur les faillites des États-Unis, la dernière entreprise de médias numériques à faiblir après une ascension fulgurante.

Vice a déclaré lundi avoir accepté de vendre ses actifs à un consortium de prêteurs – Fortress Investment Group, Soros Fund Management et Monroe Capital – en échange de 225 millions $US de crédit. D’autres parties pourront également soumettre des offres.

Cette annonce survient quelques semaines seulement après que la société eut annoncé qu’elle annulait son émission phare Vice News Tonight au cours d’une vague de licenciements — qui devait toucher plus de 100 employés sur les 1500 de l’entreprise, selon le Wall Street Journal. La société a également déclaré qu’elle mettrait fin à sa marque Vice World News, faisant de Vice News sa seule marque au monde.

Plusieurs autres médias ont annoncé des fermetures et des licenciements dans les derniers mois, dont Gannett, NPR et The Washington Post. En avril, BuzzFeed a déclaré qu’il fermerait son média numérique BuzzFeed News, dans le cadre d’une campagne de réduction de coûts menée par sa société mère.

La publicité numérique a chuté cette année, réduisant la rentabilité des grandes entreprises technologiques, de Google à Facebook.

Les racines de Vice Media remontent à 1994, avec le lancement du magazine punk original de Vice à Montréal. Vice a rapidement déménagé à New York et s’est transformé en une entreprise de médias mondiale.

Au fil des ans, Vice a développé une réputation de journalisme direct, qui couvrait des histoires audacieuses à travers le monde. Les actifs de la société de médias comprennent également la production cinématographique et télévisuelle, une agence de marketing interne et des marques telles que Refinery 29 et Unbothered.

La société a eu du mal à redresser ses bénéfices ces dernières années. Pendant sa crise financière, Vice a obtenu 30 millions $US de financement par emprunt auprès du Fortress Investment Group en février, a rapporté le Wall Street Journal.

En 2017, Vice était évalué à 5,7 milliards $US. Maintenant, cependant, la plupart des experts estiment que l’entreprise ne vaut qu’une fraction de cela, selon ce qu’a indiqué le New York Times plus tôt ce mois-ci.

Les codirigeants, Bruce Dixon et Hozefa Lokhandwala, ont déclaré que le processus de vente renforcera l’entreprise et la positionnera pour une croissance à long terme, « préservant ainsi le type de journalisme authentique et de création de contenu qui fait de VICE une marque de confiance pour les jeunes et un tel partenaire précieux des marques, agences et plateformes. »