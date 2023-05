«La Pige» et le «Montréal Campus» s’illustrent au «Devoir» de la presse étudiante

Habitués de la cérémonie, les journaux étudiants Montréal Campus et La Pige se sont de nouveau illustrés lors de la onzième édition du Devoir de la presse étudiante. La soirée, qui s’est déroulée à la Société des arts technologiques, a été l’occasion d’échanger sur le journalisme international sur fond d’hommage à René Lévesque et sa carrière journalistique.

Au niveau collégial, Les Amis du Devoir et le cabinet de relations publiques National ont récompensé ex aequo les journalistes du Cégep de Jonquière, Galane Maréchal, et Amandine Rossato.

Le jury, composé de Louise-Maude Rioux Soucy, directrice adjointe à l’information du Devoir, ainsi que les journalistes Sébastien Tanguay et Stéphanie Marin, a salué la « grande maturité de Mme Maréchal, lui permettant d’aborder des enjeux sociaux et difficiles avec humanité, empathie et délicatesse ». Concernant Mme Rossato, c’est sa « rare curiosité » et la « grande empathie dans ses écrits » qui ont séduit les jurés.

Dans son volet universitaire, le Devoir de la presse étudiante a été attribué à la journaliste Alice Fournier, de l’Université du Québec à Montréal, qui a impressionné le comité de sélection par son « souci constant d’aller à la rencontre des gens touchés par les réalités dont elle témoigne, sa grande intelligence et sa sensibilité ».

Le Devoir et la Fondation René-Lévesque ont également décerné le Prix René-Lévesque de la presse étudiante, qui récompense des personnes affiliées à la direction d’un média étudiant de niveau collégial et universitaire ayant fait preuve de leadership dans l’exercice de leurs fonctions. « Nous avons été très attentifs à des étudiants qui non seulement étaient engagés, mais j’oserais même dire, dans certains cas, combatifs », a déclaré la rédactrice en chef du Devoir, Marie-Andrée Chouinard, qui formait le jury du prix avec l’ancien journaliste du Devoir Claude Lévesque, qui oeuvre désormais à la Fondation René-Lévesque.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Noah Boisjoli-Jebali, rédacteur en chef du journal Le Trait d’Union du Collège de Maisonneuve, a été félicité pour son enthousiasme et sa motivation à relancer son journal, qui « comme bien d’autres médias étudiants, a été malmené par la pandémie ». Le jury a également salué son « professionnalisme » quant à l’importance qu’il a accordé à la distinction entre reportages et textes d’opinion.

Emmy Lapointe, rédactrice en chef de l’Impact Campus, le journal étudiant de l’Université Laval, a elle aussi remporté les honneurs. Le jury a applaudi « l’investissement et la débrouillardise dont elle a su faire preuve pour affronter les difficultés rencontrées par son média ». Mme Lapointe « combine à la fois des aptitudes d’exception en matière de leadership, mais aussi un talent indéniable pour le journalisme », a souligné le jury.

Les lauréats ont chacun reçu une bourse de 1500 $, au niveau collégial, et de 2500 $, au niveau universitaire.

Hommage à René Lévesque

La soirée, qui s’est déroulée sur fond de commémoration du 100e anniversaire de naissance de René Lévesque, s’est ouverte par un hommage à l’ancien premier ministre.

« Avant d’être une icône, un bâtisseur de la nation québécoise, [il] a été un grand journaliste », a rappelé le directeur du Devoir, Brian Myles. « Réentendre aujourd’hui ses reportages, relire ses chroniques, c’est d’abord constater qu’elles sont d’une qualité indémodable », a abondé le chroniqueur du Devoir Jean-François Lisée. « Journaliste chouchou du public, il devint le ministre chouchou des journalistes. »

Animateur de l’émission d’information Point de mire à Radio-Canada, critique cinéma, René Lévesque a commencé sa carrière journalistique comme reporter lors de la guerre de Corée.

Dans la lignée des premiers élans de René Lévesque, la cérémonie a aussi été l’occasion d’échanger sur l’état du journalisme international dans les médias québécois. Au fil d’une discussion animée par Brian Myles, les journalistes du Devoir Sarah Champagne et Clémence Pavic, ainsi que Patrick White, professeur à l’École des médias de l’UQAM,  ont partagé leurs récits de reportage à l’étranger et discuté de l’importance de se rendre sur le terrain.

L’événement a été organisé en collaboration avec l’hôtel Monville.

Lauréats et finalistes Le Devoir de la presse étudiante — Volet collégial

- Lauréates : Galane Maréchal et Amandine Rossato, du journal La Pige du Cégep de Jonquière

- Finaliste : Noah Boisjoli-Jebali, du journal Le Trait d’Union du Collège de Maisonneuve Le Devoir de la presse étudiante — Volet universitaire

- Lauréate : Alice Fournier, journaliste au Montréal Campus de l’UQAM

- Finalistes : Gabrielle Genest, du Délit de l’Université McGill, et Alexia Boyer, de Quartier Libre de l’Université de Montréal Prix René-Lévesque de la presse étudiante — Volet collégial

- Lauréat : Noah Boisjoli-Jebali, rédacteur en chef du journal Le Trait d’Union du Collège de Maisonneuve

- Finaliste : Thomas Lessard, rédacteur en chef de la Gazette Estéache du Cégep de Saint-Hyacinthe Prix René-Lévesque de la presse étudiante — Volet universitaire

- Lauréate : Emmy Lapointe, rédactrice en chef de l’Impact Campus, le journal étudiant de l’Université Laval

- Finalistes : Claudie Léveillé, rédactrice en chef du blogue du Comité de droit notarial de l’Université de Montréal, et Gabrielle Genest, du Délit de l’Université McGill