La présence de Fox News au Canada remise en question

Fox News devrait-il encore être offert par les câblodistributeurs canadiens ? Un organisme qui défend les droits des personnes LGBTQ + croit que non, et a officiellement déposé une requête devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Dans la foulée, une consultation a été lancée la semaine dernière sur le permis de diffusion au pays de la chaîne d’information américaine de droite.

L’organisme torontois Egale en a contre des propos tenus à l’encontre des minorités sexuelles par l’animateur Tucker Carlson, qui a depuis été congédié par Fox News. On lui reproche d’avoir dépeint en ondes les personnes trans comme des individus dangereux et violents, qui voudraient s’en prendre par la force aux chrétiens.

« Le segment contenait également une série d’autres informations erronées malveillantes sur les personnes 2STNBGN [bispirituels, trans, non-binaires et non-conformes], notamment que les personnes trans bénéficient d’un traitement préférentiel en matière d’emploi et d’autres opportunités. Il s’agit clairement d’une tentative d’attiser le ressentiment contre les gens 2STNBGN », peut-on lire dans une lettre de la directrice d’Egale Canada, Helen Kennedy.

Selon elle, Fox News a contrevenu aux règles du CRTC, qui prévoient qu’un diffuseur peut perdre sa licence pour des propos haineux. Sa missive a été formellement envoyée au CRTC le 4 avril dernier, soit avant que Fox News annonce le licenciement de Tucker Carlson. Malgré tout, conformément à la procédure, une consultation a été lancée mercredi dernier sur le site du CRTC.

Depuis, plus d’un millier de Canadiens ont envoyé leur avis. La plupart d’entre eux sont favorables au maintien en ondes de Fox News au nom de la « liberté d’expression ». Les autres ont jusqu’au 2 juin pour s’exprimer en ligne sur le sort de Fox News, après quoi l’organisme fédéral pourrait décider de sanctionner ou non le média d’information. Le gouvernement Trudeau n’a pas voulu s’avancer, s’en tenant au bon jugement du CRTC.

Procédure surtout symbolique

Selon Jean-Hugues Roy, qui enseigne le journalisme à l’École des médias de l’UQAM, il y a très peu de chances que la chaîne américaine perde son permis de diffusion au Canada. « Le principal problème de Fox News [Tucker Carlson] n’est plus à l’emploi de l’entreprise. La plainte me semble donc caduque », croit-il.

Russia Today, souvent considéré comme un organe de propagande du gouvernement russe, est le seul média étranger à avoir été banni des ondes dans les cinq dernières années au Canada. Aimé-Jules Bizimana, qui est professeur à l’Université du Québec en Outaouais (UQO), pense qu’il n’est pas souhaitable que le CRTC aille aussi loin dans le cas de la chaîne d’information en continu la plus regardée des États-Unis.

« La plainte actuelle est fondée. Il y a en effet un discours ordurier sur les ondes de Fox News auquel il faut s’attaquer. Mais de s’en prendre à la chaîne au complet, ce serait une atteinte à la liberté d’expression. Il faut aussi considérer qu’il y a des gens sérieux aux États-Unis, et même au Canada, qui s’informent avec Fox News. Il faut accepter qu’il y ait une place pour une chaîne d’information de droite », soutient cet observateur du monde des communications.

Grand mensonge

La chaîne d’information pro-Trump a été mise sur la sellette dans la foulée de son procès pour diffamation intenté par le système de votation Dominion. Finalement, les deux parties ont conclu une entente à l’amiable qui force Fox News à verser 787 millions de dollars américains à l’entreprise.

À la suite de l’élection présidentielle de 2020, Fox News avait dans un premier temps reconnu la victoire de Joe Biden, ce qui avait choqué plusieurs téléspectateurs. Dans les jours suivants, les têtes d’affiche de la chaîne avaient changé leur fusil d’épaule pour adhérer à la théorie de l’élection volée lancée par Donald Trump, s’attaquant à la crédibilité des machines de vote opérées par Dominion.

Or, lors du procès opposant Fox News et Dominion, des courriels internes avaient été rendus publics et suggéraient que les animateurs de la chaîne ont menti délibérément aux téléspectateurs, alors qu’eux-mêmes ne croyaient pas qu’il y avait eu fraude électorale.