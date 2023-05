CBC/Radio-Canada revient sur Twitter

Après trois semaines d’inactivité sur Twitter, CBC / Radio-Canada fait finalement son retour sur le réseau social, estimant sa présence utile pour contrer la désinformation qui y circule et informer les citoyens.

« Nous croyons qu’il est important de reprendre les publications sur certains comptes majeurs parce qu’il est fondamental que les citoyens puissent encore trouver des sources d’information crédibles. Et CBC / Radio-Canada en est une », a indiqué la directrice générale de l’information de Radio-Canada, Luce Julien, dans une note aux lecteurs mardi matin.

Ainsi, les publications reprendront dès mardi sur les comptes Info de Radio-Canada, de CBC News, d’ICI Première et de Radio-Canada Sports.

Le diffuseur public se dit conscient « des dérives potentielles de Twitter et de tout autre réseau social », mais estime que sa présence y est nécessaire, sachant « qu’une partie de [son] auditoire s’informe principalement sur les réseaux sociaux. »

« Twitter génère très peu de trafic direct dans l’écosystème radio-canadien. Cependant, cela reste une plateforme où l’information circule et où politiques, journalistes et personnes influentes partagent des nouvelles. Nous nous devons en tant que média public d’y être actifs et de continuer à diffuser une information vérifiée », a souligné en outre Luce Julien, précisant que la plateforme agit aussi comme « un fil de presse […] et [est] une source de cueillette d’infos pour [ses] journalistes. »

Le 17 avril dernier, CBC / Radio-Canada avait décidé d’emboîter le pas à d’autres médias publics en suspendant ses activités sur Twitter. Une décision prise en réaction à l’apparition de l’étiquette « média financé par le gouvernement » sur le compte anglophone du diffuseur, peu après une demande en ce sens du chef conservateur Pierre Poilievre.

Selon la politique de Twitter, un média dit « financé par le gouvernement » est un média où le gouvernement « peut intervenir à divers degrés dans le contenu éditorial ». Ce qui n’est pas le cas de CBC / Radio-Canada, qui rappelle être impartial et indépendant.

Lorsque le réseau social a finalement supprimé ses étiquettes controversées le 21 avril, CBC / Radio-Canada avait maintenu ses comptes sur pause, se donnant le temps de réfléchir.

Pas de crochet bleu

Le retour du diffuseur public sur Twitter se fera toutefois sans le crochet bleu. Le petit symbole qui permettait de distinguer les comptes vérifiés des autres est devenu payant le 21 avril, au coût de 8 $US par mois. Il est toutefois hors de question pour CBC / Radio-Canada de payer pour l’obtenir à nouveau.

« Comme il suffit de payer pour l’avoir, il n’est plus une garantie de crédibilité. Nous estimons que notre marque a plus de poids qu’une étiquette artificielle et que cette dépense n’est pas justifiée par l’intérêt public », a indiqué Luce Julien.

Le diffuseur public recommande par ailleurs à ses journalistes de l’imiter et de ne pas payer pour le crochet bleu, bien que « la décision finale leur appartient » en ce qui concerne leur compte.